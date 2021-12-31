韩国暴发新冠疫情满两年 累计病例超70万

ⓒYONHAP News

本月20日是韩国暴发新冠疫情满两年。2020年1月20日，一名前一日从中国武汉入境的中国籍女性被确诊感染新冠病毒，随后两年以来，韩国累计感染病例超过70万例，其中6000余人死亡。





2020年2月18日，位于大邱的宗教设施出现确诊病例，此后以大邱和庆北地区为中心暴发了本地感染造成的第一轮大流行。第一轮大流行时期，单日新增确诊病例最高接近1000例，历经两个多月后基本平息。同年8月，以首都圈为中心的第二轮大流行暴发。这轮流行同样始于宗教设施的群聚性感染，再加上8月15日光复节市中心集会的影响，当时单日新增确诊病例达到200-400多例。





2020年11月中旬起，看似平息的新冠疫情再次以首都圈为中心暴发，第三轮大流行持续了约三个月，当时单日新增确诊病例约为1000多例，危重患者超过400人，对病床不足的担忧成为了现实。





从2021年7月开始的第四轮大流行呈现出与此前截然不同的情况，当时单日新增确诊病例远远高于1000例，甚至一度突破3000例。去年11月，韩国政府考虑到疫苗接种率突破70%、全球重新开放的趋势，曾尝试分阶段恢复日常生活，然而此后确诊病例再次猛增，且奥密克戎变异毒株开始扩散，目前仍未能走出大流行局面。





中国武汉暴发新冠疫情后，全球各国采取了禁止来自中国的外籍人员入境等高强度封锁措施，但韩国选择了控制而非封锁，在对入境人员实施严格管理的同时，采取了隔离疑似患者、积极佩戴口罩、保持社会距离、迅速掌握确诊病例移动路径等措施。随着疫情在全球范围内大暴发，韩国防疫模式获得了全世界的关注。





此后，韩国开始根据不同的流行阶段对大众设施的营业时间和人员聚集进行限制。去年2月26日，韩国正式启动新冠疫苗接种工作。接种初期，由于疫苗数量有限，医疗机构工作人员、社会必要人力、基础疾病患者和老年人等高风险人群优先接种。去年上半年，疫苗的供应不足还一度打乱了接种计划，不过问题很快得到解决，接种率也突破70%。去年11月1日，韩国启动了分阶段恢复日常生活模式的第一阶段。





然而受确诊病例猛增和奥密克戎变异毒株扩散的影响，分阶段恢复日常生活模式在启动47天后暂停，保持社会距离措施重新实施。目前，韩国疫情呈现出极不稳定的局面，单日新增确诊病例在上月中旬曾接近8000例，最近则有所回落。





但有悲观意见认为，农历新年流动人口将增多，因此下月单日新增确诊病例有可能突破两万例。不过也有乐观看法认为，目前第三剂疫苗接种工作正迅速展开，口服药物也已投入使用，今后有望重新启动分阶段恢复日常生活模式。