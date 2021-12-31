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职业：演员

出生日期：1989年12月21日

出生地：首尔

身高：182cm

学历：瑞逸大学话剧电影学

出道：话剧《爱》（2012）





金景南对表演的热爱始于话剧，他的演员之路也是始于话剧舞台。在刚进入影视圈后，金景南接到的角色主要是龙套角色或配角，但他并未对此有所不满，而是通过对每一个角色的认真演绎，锻炼了自己的演技。2017年他得到机会参演人气剧集《被告人》以及《机智的监狱生活》，从而被观众记住。此后，金景南在作品中的戏份逐渐增加，并在KBS高收视剧集《OK光姐妹》中担当男主角之一，演技再次被观众所认可。





主要代表作：

·电视剧

《只一人》（2021）

《OK光姐妹》（2021）

《国王：永远的君主》（2020）

《生日信》（2019）

《特别劳动监督官赵掌风》（2019）

《狐狸新娘星》（2018）

《机智的监狱生活》（2017）

《被告人》（2017）

·电影

《我的一级兄弟》（2019）

《一级机密》（2018）





获奖经历：

MBC演技大赏 最佳新人男演员奖（2018）