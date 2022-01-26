导演：李忠烈

编剧：李忠烈

主演：李良熙/周普菲/徐妍雨

类型：家庭/剧情

片长：122分钟

上映日期：2022年2月（韩国）

其他片名：CICADA





剧情概要：

一听到蝉鸣便会大哭不止的女儿秀男（周普菲饰），一听到丧家哭声便兴奋不已的父亲德培（李良熙饰）。父女二人面对死亡有着完全不同的情感，秀男情愿自己万劫不复，而靠在丧家表演歌舞的父亲则始终笑对死亡。二十年后再次重逢的父女，究竟血浓于水的亲情是否可以化解由死亡而引发的隔阂？





幕后花絮：

导演李忠烈执导过的作品《牛铃之声》曾创下韩国纪录片最高观影人数的纪录，而这部《蝉鸣》也是他时隔十三年之久再次倾情打造的一部纪实性影片。影片以 “珍岛多侍乐”（音译）为背景展开，“多侍乐”是全罗南道珍岛的传统风俗，是在丧家故人出殡前一晚进行歌舞表演的习俗，这也是韩国第81号国家无形文化遗产。《蝉鸣》的筹拍过程十分漫长，李忠烈导演在经过长时间的构思之后，2016年曾敲定影帝安圣基及李贞贤主演该片。虽然最终主演人选改变，但仅凭“李忠烈独立电影”这一招牌，影片依旧备受观众期待。