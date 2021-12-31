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零食包括我们常吃的糖果和饼干等膨化食品，但是北韩曾在最高领导人的生日和劳动党建党纪念日等节日将零食、面包和糕点作为礼物送给儿童，以强调领导人的爱民思想，并让民众牢记不忘国家制定的纪念日。





北韩居民也喜爱吃零食，但是北韩对其赋予多种政治意义。目前，北韩居民能在商店和集市等地购买零食，但是零食和糕点曾作为最高领导人在特别的节日赐予民众的礼物，具有领导人关爱民众和宣扬社会主义制度优越性等多种政治意义。近几年来，北韩不仅批量生产零食，还计划战略性地扶持产品出口。最近，北韩零食的种类变得越发多样，且在平壤等大城市的商业中心和各地集市都能买得到，因此北韩居民不像过去那样期盼特别的节日尽快到来，平时也能享用自己爱吃的零食。





已故北韩国防委员会委员长金正日在其执政时强调“没有糖果可以活下去，没有子弹就不能生存”，并确立“先军政治”战略思想。但是接掌政权的国务委员会委员长金正恩强调经济建设、提高人民生活水平，并实行社会主义企业责任管理制后，北韩开始生产美味而多样的零食。金正恩委员长执政后，北韩积极推进轻工业、消费资料产业和服务产业发展，零食产业也是其中之一。由于北韩不需从国外进口原料也能生产零食而建设生产零食的食品厂，大力扶持零食产业。2011年竣工投产的金杯体育人综合食品厂座落于平壤青春大街，目前生产饮料类、面包类、加工肉类等400多种产品。此外，先兴食品厂、运河大成食品厂、松涛园综合食品厂、五一综合食品厂等也生产多种多样的产品。





北韩为改善产品质量而强调规格化，并将其标准规格称为“国规”。北韩媒体称“国规就是国法”，要求工业产品、食品饮料乃至办公用品都要遵守“国规”。此外，北韩还加入国际标准化组织，强调先进的生产管理系统，并对零食类产品赋予ISO质量管理体系认证。与此同时，还运营“质量认证奖牌制度”。





近几年来，北韩相较产品数量，更重视产品质量，不断强调有关单位应致力于生产优质产品，并于2014年建立质量认证奖牌制度，每年12月15日评选出各领域具有竞争力的产品，授予质量认证奖牌。零食和糕点类分水果面包、咖啡糖、综合饼干、营养蜜糕、综合营养江米块等领域授予质量认证奖牌，因此各生产单位不断推出美味可口的新产品，获得质量认证奖牌的产品也呈增加之势。





目前，北韩生产糖果、膨化食品等多种多样的零食类产品和糕点，且从产品名称中可以揣测出其添加物的成分。以糖果为例，落花生糖顾名思义是添加花生的糖果，葡萄香糖、草莓香糖分别是添加葡萄味、草莓味的糖果，苹果味夹心糖、五味子夹心糖是内包馅心的水果糖。此外，带棍的糖果叫作糖串，以名称强调其产品特色。





北韩将面包类食品细分为蒸糕、麻花、面包卷、螺旋面包、带馅面包等。其中，蒸糕是我们所说的海绵蛋糕，奶酪甜蒸包是可可脂甜蒸糕。带馅面包有红豆馅面包、草莓蜜馅面包、苹果蜜馅面包、柠檬蜜馅面包等，螺旋面包有桂皮螺旋面包、乳酪螺旋面包等。





在零食类产品中，北韩将膨化食品称为油炸食品，如：豌豆味油炸食品、墨鱼味油炸食品、洋葱味油炸食品、绿豆味油炸食品、巧克力味油炸食品等。此外，在两片饼干间夹有奶油的叫奶油夹心饼干，夹有绿茶味奶油的叫作绿茶味奶油夹心饼干。总之，通过名称就能知道其使用的材料。





过去，北韩将冰淇淋称为冰蓉，但是现在称为冰淇淋。带棍的冰淇淋叫爱斯基摩，圆锥形的就叫冰淇淋。此外，北韩将长方形的口香糖叫作板形口香糖，将泡泡糖称为气泡口香糖，没有添加糖的叫作无糖口香糖。特别值得一提的是，北韩将碳酸饮料称为碳酸甜水，并按其添加物叫五味子碳酸甜水、苹果香碳酸甜水、梨香碳酸甜水等，可乐叫可可香碳酸甜水，汽水就叫汽水。





一直以来，北韩强调发展畜产，乳制品产量在持续增加，因此各食品厂不断推出以奶类为原料的产品，包装设计比过去洗练，且大幅提高产品质量。乳制品有高钙牛奶、维生素牛奶、草莓牛奶、苹果牛奶、桃子牛奶、香瓜牛奶和营养素含量丰富的儿童营养牛奶，还有较为特别的玉米牛奶。此外，北韩也生产通过发酵过程制作的酸奶和添加水果味道的桃子酸奶、红枣酸奶等。





在北韩，人气最旺的零食是巧克力派。过去入驻开城工业园区的韩国企业将巧克力派作为点心提供给北韩劳工，立刻受到北韩劳工的喜爱，因此有些人把巧克力派带回家去与家人分享，有人把它拿到集市去卖。由于售价较高，起先只有新兴富豪等富裕阶层购买而衍生出“吃巧克力派是富裕阶层的象征”这句话。尽管如此，巧克力派的人气依然火爆，很多北韩居民凑钱到集市去购买，开城工业园区被封锁后，北韩的食品厂开始直接生产巧克力派。巧克力派是风靡全球的食品。入驻开城工业园区的韩国企业将巧克力派作为点心提供给北韩劳工后，立刻受到北韩劳工的喜爱，且其美味通过口传方式传遍北韩各地。在此情况下，有些劳工把它拿到附近的集市去卖，之后在北韩各地流通开来。由于巧克力派是全世界人气食品，韩国其他食品制造企业和外国企业也生产类似的产品，中国企业生产的巧克力派还出口到北韩，有些北韩集市商人直接到中国去购买中国企业生产的巧克力派后带回集市卖给北韩居民。北韩生产的巧克力派叫巧克力甜蒸糕，其包装和产品表面有些粗糙，且表层巧克力大都被黏在包装纸上，味道也有所差异。





北韩在每年4月15日已故国家主席金日成的生日“太阳节”之际举行糖果饼干雕塑展。食品饮料厂和大型餐馆的厨师及技术人员参加的糖果饼干雕塑展旨在奖励新产品开发，迄今展出以平壤市内著名建筑物或北韩动画片主人公为主题的作品，2017年还展出了白雪公主和七个小矮人等海外动画形象。韩国也用多种面包等雕塑艺术作品，还将砂糖溶解后创造艺术作品，高级餐厅则用水果雕刻作品。北韩为奖励新产品开发和吸引社会各界人士关心，从2016年太阳节之际举行糖果饼干雕塑展，获得最高评价的作品被授予认证奖牌，产品可立即上市。





2016年国际社会加大对北韩制裁力度后，北韩强调自力更生，并致力于改善产品质量，加快各领域自主化生产进程，但是2020年1月北韩为防止新冠病毒流入其境内而封锁边境，陆路贸易处于中断状态，且连年遭受洪灾侵袭而使北韩的经济状况变得更加严峻，生活用品价格也随之急剧飙升，食品和原材料等越发难求，因此北韩敦促各产业领域加快自主化生产进程，零食产业更是如此。





目前，北韩的自主生产像似取得一定程度的进展。由于面粉产量减少，价格偏高，北韩利用各地区生产的谷物和桂皮、芝麻、南瓜等材料生产食品，并通过激起爱国心的营销活动，呼吁民众购买自主生产的产品。最近，北韩强调对抗非社会主义、反社会主义，并为使民众爱用自主生产的产品而作出积极努力，且取得了较大成果。不论是何种产品，都要具备强大的竞争优势，今天，竞争优势从价格优势逐渐向技术、品牌、质量、服务等综合竞争优势转变，零食产业也不例外。许多韩国产品之所以能出口到世界各地并受到当地消费者的喜爱，是因为韩国企业以其多年来积累的技术与经验生产出来的优质产品得到海外市场和消费者的认可，但是丧失竞争优势的产品必定会在市场中被淘汰。以目前的情况来看，北韩的产品尚难以满足海外消费者的喜好，因此首先将致力于拓展其内部市场，待其产品具备竞争优势后，再试探海外消费者的反应。





北韩在去年年底举行的劳动党第八届中央委员会第四次全体会议上强调仍将自力更生作为经济发展的根本基点，且今年年初北韩媒体仍在强调自力更生。近几年来，北韩虽然以自身生产的原料生产零食等食品，但是仅靠自力更生和自主化生产不知能否摆脱极度恶化的经济状况。