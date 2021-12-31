《漫话国乐》 2021阿里郎 / 旧阿里郎 / 尚州阿里郎

去年，韩国文化体育观光部面向东京奥运会推出了奥运应援曲《2021阿里郎》。这首歌改编自《京畿阿里郎》，还添加了现代版饶舌歌词，给应援曲注入了新的活力：

“上去，

登上更高处，

翻越眼前的山坡，

我向你走去。

伸开双臂热烈欢迎我，

我的心会像花儿一样盛开”





这首应援曲旨在为参加奥运会的韩国运动员加油助威以及给疫情下的国民送去慰藉，由人气歌手尹道贤献唱，受到了世人的关注。





说到尹道贤这位歌手，我想很多朋友会记得2002年韩日世界杯时期由尹道贤乐队翻唱的民谣《阿里郎》。当时，这首歌作为世界杯应援曲激发了韩国足球队的拼搏精神，深受广大民众的欢迎。





犹如每个国家都有一首表现出强烈民族色彩的民歌一样，《阿里郎》作为韩国最具代表性的民谣，长久以来，在历史的重要瞬间，就像血液一样流淌在韩国人的身体里，陪伴韩国人共渡难关。令人难忘的是1991年，南北韩首次组建联队出战在日本千叶举行的世界乒乓球锦标赛时，联队以《阿里郎》代替国歌。除了在《阿里郎》的歌声中进场外，在颁奖仪式上，在场的南北韩运动员与拉拉队队员还齐声高歌《阿里郎》等，《阿里郎》经常响遍赛场，给世人带来了感动。其实自南北分裂后，从1964年东京奥运会起，南北韩常常就组建联队进行磋商。而在这段时期，南北韩也达成共识——《阿里郎》是最能表现出韩民族气质与色彩的音乐。

奥运应援曲《2021阿里郎》 / 尹道贤





据历史记载，《阿里郎》的乐谱首次问世是在1896年，兼职教师与新闻工作者的美籍传教士荷马·赫伯特留下了相关记录。据说，荷马·赫伯特来到韩国后，在钻研韩文的同时，还帮助国王高宗维护国家主权。不仅如此，在日本殖民统治韩国时期，他还大力支援独立运动。赫伯特曾在英文杂志《The Korean Repository》刊登了一篇题为“朝鲜之歌”的文章。当时，他还把《阿里郎》的五线谱插在文章中描述道：“对于朝鲜人来讲，《阿里郎》就如同大米在饮食生活中占据的地位一样，非常重要，没有其他歌曲比这首歌更广为传唱。在这里，任何人随时随地都能很容易听到这首歌。还有，朝鲜人堪称即兴曲的达人，没有音阶，没有乐谱，也能即兴高歌一曲。”可见当时《阿里郎》已广为传唱，韩民族是如假包换的能歌善舞的民族。





1926年，罗云奎导演执导电影《阿里郎》时，他还亲自创作了同名主题曲。据了解，罗导偶然听了从南方来首尔打工的铁路工人哼唱的《阿里郎》，就被其哀婉凄美的曲调深深地吸引，于是以工人歌唱的曲调为基础亲自作词，创作了电影主题曲。随着电影的热映，电影主题曲也跟着人气火爆，深受欢迎。有趣的是，从此，在韩国陆续推出了多样曲风的《阿里郎》，为了加以区分，将罗云奎导演创作的《阿里郎》称为“本调阿里郎”，罗导以后问世的《阿里郎》叫作“新阿里郎”，罗导之前传唱的《阿里郎》则称之为“旧阿里郎”。

《旧阿里郎》 / 崔允瑛





《旧阿里郎》的曲调非常动人。令人感到鼓舞的是，随着时代的变迁与发展，《阿里郎》在各代艺人的努力下继续不断地谋求变身。





《阿里郎》描写了与心爱的人离别而哀伤的心境，而歌词中“心爱的人”也可以指国家、家人或家乡，因此日本殖民统治韩国时期奔赴中国东北地区开展独立运动的独立军将《阿里郎》改编成《光复军阿里郎》与《独立军阿里郎》。甚至在俄罗斯和中亚地区的韩侨聚居地区，也很容易听到《阿里郎》。





随着《阿里郎》传播到全国各地乃至海外，据统计，以《阿里郎》命名的民谣约有60余种、3600多首。2012年，《阿里郎》的历史意义与艺术性获得认可，被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产名录》。2014年，北韩的《阿里郎》也被列入《人类非物质文化遗产名录》。





今天的最后一首音乐给大家带来的是《尚州阿里郎》。这首阿里郎又名《奉化阿里郎》，因为这是金素姬名唱受奉化郡的委托创作的，描写了韩国人在日本殖民统治韩国时期背井离乡被迫迁居的故事。

《尚州阿里郎》/ RabidAnce