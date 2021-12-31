北京冬奥会进入倒计时一周

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将于2月4日开幕的北京冬奥会在奥密克戎全球扩散、乌克兰局势高度紧张、外交抵制等事件中进入倒计时。





韩国将派遣由124人组成的运动员代表团参赛，并制定了两枚金牌、综合排名前十五的目标。





北京冬奥会将于2月4日举行开幕式，2月2日进行冰壶比赛。本届冬奥会设有15个项目、总计109枚金牌。预计将有90余个国家参赛，与平昌冬奥会持平。





本届冬奥会的氛围比历年任何一届冬奥会都更为低迷。北京持续出现奥密克戎感染病例，当地有关部门采取了高强度防疫措施，以致于无法感受到奥运会的热烈氛围。





全球局势也极为动荡。美国与俄罗斯在乌克兰问题上针锋相对，中国在台湾海峡持续展示其武装力量。北韩继高超音速导弹之后，又发射了巡航导弹，使紧张氛围加剧。与此同时，美国以中国新疆人权问题为由，宣布对奥运会进行外交抵制，英国、澳大利亚、日本等多个国家先后跟进。可以说，新冠疫情和新冷战氛围使奥运会“一起向未来”的主题口号黯然失色。





不过体育粉丝对奥运会仍旧翘首以盼。25日，韩国举行了代表团成立仪式。韩国代表团在平昌冬奥会上以五枚金牌、八枚银牌、四枚铜牌位居奖牌榜第七位。





运动员们将根据比赛日程先后前往中国，越野滑雪选手将于28日率先启程，有舵雪橇选手则将于2月13日出发。大韩体育会表示，本届冬奥会的目标为金牌一到两枚、综合排名第十五位。有望摘牌的选手包括女子短道速滑选手崔敏静、花样滑冰男单选手车俊焕、高山单板滑雪选手李相昊、女子冰壶队、速滑选手金俊浩（音）、金民锡（音）、李胜勋（音）、俯式冰橇选手尹成彬、有舵雪橇选手元润钟（音）、越野滑雪选手李彩媛（音）等。





文化体育观光部长官黄熙将率团代表政府出席奥运会。





首届冬奥会于1924年在法国夏慕尼举行。韩国运动员于1936年首次参加冬奥会，当时韩国尚处于日帝强占期，金正渊（音）、李圣德（音）、张禹植（音）三人参加了速滑比赛。大韩民国首次派遣代表团是1948年的圣莫里茨冬奥会。





在1992年阿尔贝维尔冬奥会上，韩国摘得首枚金牌。在首次成为冬奥会项目的短道速滑中，金琪焄夺得两枚金牌。韩国队还在速滑、短道速滑中分别获得一枚银牌、一枚铜牌，排名奖牌榜第十。此后，短道速滑成为了韩国的热门摘牌项目。





韩国队在2010年温哥华冬奥会上创下了有史以来的最好成绩，凭借六枚金牌、六枚银牌、两枚铜牌排名奖牌榜第五。花滑选手金妍儿、速滑选手李尚花、毛泰范（音）、李胜勋，短道速滑选手李正洙也一跃成为世界级明星。