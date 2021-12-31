日本推动佐渡岛矿山申遗

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日本推动日帝强占时期朝鲜人被迫从事强制劳役的佐渡岛矿山申请联合国教科文组织世界文化遗产。不过有观察认为，日本政府正考虑暂缓推荐。日本无视强制劳役的历史事实、强行推动申遗，引发了强烈抗议。





佐渡岛矿山指位于日本新潟县佐渡市的佐渡金山，该山于1601年首次被发现存在金矿，鼎盛时期黄金、白银的年开采量分别达到440千克和40吨。在17世纪初至19世纪中叶的江户时代，佐渡岛矿山由最高权力机构幕府亲自管辖并开采，一度是重要的财政来源。1896年，佐渡岛矿山改为民营，但是由于收益恶化而停止黄金开采。太平洋战争爆发后，矿山被用于开采铜、铁、锌等战时物资，并强征人员从事劳役。





目前，佐渡岛矿山已被指定为日本历史遗迹，是著名的观光景点。在总长约400公里的坑道中，约有300公里设置了重现开采景象的人物雕像等，附近的村落也拥有各种展现当时生活情况的史迹。





日本将佐渡岛矿山申遗对象时间段限定为江户时代，认为佐渡岛矿山从17世纪初开始凭借独有的技术生产品质优良的黄金，具有历史价值。这是无法否认的历史事实，但无数朝鲜人在太平洋战争期间在佐渡岛矿山从事强制劳役同样是历史事实。抹去污点、只保留亮点是历史记录最应避免的弊病。





日本福冈大学名誉教授广濑贞三在去年举办的被强征劳工问题在线演讲中公布的研究结果显示，被强征到佐渡岛矿山的朝鲜人据推算达到2300余人。广濑贞三指出，从1940年2月至1942年3月，有1519名朝鲜人被迫从事劳役。1942年4月至1944年3月的记录被遗漏，不过根据平均劳动时间和劳工新增速度计算，总人数达到2379名。根据广濑贞三的数据，1943年5月，佐渡岛矿山共有709名日本人、584名朝鲜人从事劳役，朝鲜人占比为45.2%。朝鲜人在坑道内部从事搬运、开凿等危险工作的比例较高，还曾发生过歧视引起的劳动纠纷。





2015年军舰岛申遗的过程中也发生过类似情况。当时，日本将申遗对象时间段限定到1910年，试图回避强制劳役的历史事实。不过联合国教科文组织建议日本采取有助于理解全部历史的措施。虽然日本接受了该建议，但申遗成功后并未忠实履行。





日本在此次申遗过程中试图故技重施。对此，《读卖新闻》20日援引日本政府有关人士的话报道称，由于抗议声日渐高涨，日本政府考虑今年不做推荐。有分析指出，日本政府认为这次很难通过审核，且目前尚没有落选候选地二次申遗成功的先例。