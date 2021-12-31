韩去年经济增速达4.0% 创11年来新高

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韩国经济在2020年经历了新冠疫情导致的负增长后，去年大幅反弹，全年实现4.0%的增长，创下11年来的最高纪录。不过受到奥密克戎变异毒株扩散、全球通胀等不稳定因素的影响，今年经济增速预期值被小幅下调。





韩国银行25日公布的数据显示，2021年第四季度实际国内生产总值（GDP）环比增长1.1%，去年全年经济增速为4.0%。这符合韩国银行的预期值，是自2010年经济增长6.8%之后，时隔11年的最高纪录。





从各季度情况来看，2020年第一和第二季度因疫情冲击出现负增长，第三季度实现2.2%的增长，到2021年第四季度连续六个季度保持正增长。人均国民总收入也从3.1万余美元上升至去年的3.5万余美元。





从各领域来看，出口增幅在汽车、半导体等产品的推动下，从2020年的-1.8%反弹至9.7%。民间消费增幅则在追加预算的拉动下，从-5.0%反弹至3.6%。设备投资增幅从7.1%上升至8.3%，政府消费增幅从5.0%上升至5.5%。在各产业中，制造业的增幅最大，达到6.6%。水电煤业、服务业、农林渔业等大部分产业均出现增长，仅建设业负增长2.2%。





从数据中可以看出，出口仍是经济增长的主要动力，民间消费的复苏也起到了较大的作用。韩国银行分析指出，尽管去年新冠变异毒株持续扩散，但是发达国家的经济活动伴随着疫苗接种重启，韩国出口也以汽车、半导体为主呈现向好势头。央行就民间消费和追加预算指出，消费主体逐步适应新冠疫情，民间消费出现增长，防疫措施放宽和追加预算等也对年增速达到4.0%有一定的影响。





不过央行也表示，去年接近50万亿韩元的追加预算的具体效果很难推算，追加预算属于转移性支出，估计对民间消费作出了贡献，但无法予以准确计算。





尽管去年实现了4.0%的增长，但是整体经济仍然堪忧。奥密克戎变异毒株的扩散进入高峰，全球通胀、中国房地产市场风险等外部不稳定因素也依旧存在。世界货币基金组织在当天公布的“世界经济展望”修正数据中，将今年世界经济增速预期值从去年10月预计的4.9%下调至4.4%，韩国经济增速预期值从3.3%下调至3.0%。





央行预计，世界经济正持续增长，对韩国半导体等的需求也依然较高。尽管消费可能受到疫情扩散的影响，但是韩国经济将持续复苏。