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近几年来，外国媒体将北韩的首都平壤称为“平哈顿”。“平哈顿”是平壤和曼哈顿的合成词，表示平壤和曼哈顿一样，是超高层建筑密集的城市。事实上，北韩国务委员会委员长金正恩执政后，在平壤建造了许多超高层建筑而使平壤的空中轮廓线发生了显著的变化。





建筑是反映社会生活及其变化的一面镜子，平壤的建筑也是如此。城市建设需投入大量人力、物力和很长时间，并与思想及文化进行协调。特别值得一提的是，在平壤的建筑物上几乎看不到商业招牌和广告牌，大都是社会主义标语、口号或播放电视新闻的电子屏幕，而且非常醒目。





我们经常将首尔和平壤进行比较。韩国的首都首尔和北韩的首都平壤都是历史悠久的城市，从600多年前朝鲜王朝初期开始，首尔就已是首都，目前是韩国政治、经技、教育及历史文化的中心。汉江流经首尔，大同江流经平壤，首尔和平壤都是河川流经的城市。但是从历史层面来看，首尔和平壤是截然不同的城市。今天的首尔是汉江贯穿其中心，被“外四山”即北汉山、冠岳山、德阳山、龙马山环绕的千万人口大城市，但是600多年前进行城市规划的时候，首尔是位于汉江北侧、清溪川流经城内、且被“内四山”即北岳山、仁王山、南山、骆山环绕的十万人口城市。





与首尔相比，曾位于平壤的平壤城是高句丽最后一个首都。平壤的中心地带耸立着高山，从“乙密台”所在的锦绣山沿山脊而下，周边被大同江和普通江围绕的城市就是平壤。首尔被群山环绕，四周可见山岭和建于其上的城廓，但是平壤地势较高，只能看到眼下流淌的江河。尽管如此，由于首尔和平壤都有河川流经而被视为地形相似的城市。





20世纪以来，韩半岛发生了极大的变化。在日本殖民统治期间，南北韩城市面貌遭受损毁，韩战期间有许多建筑物遭到破坏，而在70多年后的今天，首尔和平壤都成为与过去截然不同的城市。韩战期间，首尔虽然遭受了极大破坏，但是还留有不少600年前的古迹，但是平壤并非如此。举例来说，平壤市内没有胡同。胡同作为主要街道之间的狭窄街道，一直通向居民区内部，而且一户紧挨着一户，是经过很长时间形成的。但是平壤在韩战期间遭受严重破坏，变成一片废墟。战争结束后，北韩为在短期内重建平壤而制定社会主义城市重建规划，但是没有恢复胡同风貌。





平壤被设计成为非常理想的社会主义城市。社会主义城市规划的特点之一是重视图书馆、音乐厅等公共文化设施和大型广场，平壤市中心也有个大型广场，那就是金日成广场。金日成广场面积达75000平方米，可同时容纳10万多人，地面全部由花岗岩铺设而成，并在广场正面建有主席台。





金日成广场作为平壤的中央广场，经常举行阅兵式和群众大会等政治、文化活动。平壤以金日成广场为中心，周边建有人民大学习堂、美术馆、博物馆等建筑。首尔市中心有朝鲜王朝时代的王宫“景福宫”，附近建有政府办公楼和高楼大厦。但是平壤以金日成广场为中心，在类比韩国景福宫的位置建有人民大学习堂，人民大学习堂扮演图书馆的功能。那么，北韩为何在首都的中心地带建造图书馆呢？除图书馆外，在大同江畔还建有博物馆和美术馆。以金日成广场为中心，画个三角图形，北韩在这三角形顶端建造图书馆，并在底边两端分别建造博物馆和美术馆，也就是说，连接图书馆、博物馆和美术馆的三角地带是平壤的核心，这意味着人民是国家的主人，而国家的主人必须经常到图书馆、博物馆、美术馆去提高学识及素质修养，享受美好的生活。





1982年竣工的人民大学习堂作为北韩国立中央图书馆，总建筑面积为10万平方米，其混凝土韩屋形态雄伟、典雅，由10座楼、600多个房间组成的10层建筑物内设有20多个阅览室和6000个座位，藏书3000万卷，可容纳一万多人。人民大学习堂的规模很大，而且是韩民族传统建筑样式的图书馆。该建筑物是1982年，也就是金日成70岁生日那一年建成的。韩战结束后，北韩在进行城市重建的过程中，因前苏联等东欧国家提供诸多援助而在平壤等主要城市建造了很多东欧国家建筑样式的建筑物。但是经济状况好转后，金日成主席认为有必要建造传统建筑样式的建筑物，并强调符合民族情绪的建筑才是社会主义建筑的核心，因此北韩以人民大众经常利用的文化设施为主，采用传统建筑样式，人民大学习堂就是其中之一。因此，人民大学习堂可说是象征北韩主体思想和社会主义理念的表象。





北韩的体育设施也扮演着地标角色。最具代表性的是2018年在平壤举行南北韩首脑会谈时，韩国总统文在寅以北韩军民为对象发表演讲的绫罗岛五一体育场。5月1日是国际劳动节，北韩将这个体育场命名为五一体育场表示该体育场是为劳动者建造的体育场，并在这可容纳15万人的体育场举行各种大型庆祝活动。五一体育场位于平壤大同江上的绫罗岛，外国首脑和政府高官访问平壤时，北韩经常在这里为他们举行体操、舞蹈和背景拼图等大型表演。特别值得一提的是，体育场屋顶呈降落伞状，由遮檐和半圆形大倾斜拱组成，且拱形屋顶是用许多块状结构物建成的。





平壤有几家著名的酒店。1985年竣工启用的高丽酒店是2018年举行南北韩首脑会谈时设置新闻中心的地方，也是外国人经常入住的酒店。位于大同江羊角岛上的羊角岛国际酒店是北韩最豪华的酒店。最著名的柳京酒店高105层、有3000个客房。该酒店于1987年破土兴建，但因经济问题而停工，迄今尚未对外开放，目前以金属板和玻璃板装饰外墙，并安装LED照明灯用于夜景灯光秀。





平壤大同江上有个艾岛，而北韩在这个岛上建造了科学技术殿堂。2015年竣工的科学技术殿堂规模大于人民大学习堂，且其外形呈巨大原子模样，这被解析为北韩绝不放弃其核计划。社会主义将无法用科学解释的视为迷信而不予相信。20世纪60至70年代经济情况不错的时候，北韩在科学领域取得进展，但是经济陷入衰退后，未能进一步取得进展，因此金正恩政权成立后，北韩在艾岛上着手兴建科学技术殿堂，以期在科学技术领域取得突破，并为提振科学家的士气而在艾岛对面建设未来科学家大街，给予科学家们优先入住权。





此外，北韩还在平壤建设仓田大街、银河科学家大街、卫星科学家住宅区、黎明大街等超高层建筑林立的大街，且住在这里的都是北韩精英阶层，因此外媒将平壤类比为美国纽约的曼哈顿，称其为“平哈顿”。





北韩还有采用韩方人士姓名的建筑物，最具代表性的是去年举行“金日成-金正日主义青年同盟”大会的柳京郑周永体育馆。该体育馆是为推进南北韩体育交流与合作，由韩国现代集团提供主要建筑材料，北韩方面动员工人建造的。2003年竣工后，在这里举行南北韩统一篮球赛和统一音乐会。2013年在举行世界举重锦标赛时，因升起韩国国旗“太极旗”、演奏韩国国歌《爱国歌》而引人瞩目。2018年则以“我们是一家人”为主题在这里举行联合演出而被视为南北韩交流的象征。





另外，平壤科学技术大学是南北韩合建的第一所大学。平壤科学技术大学是在“改新教”，也就是基督教的主导下，通过延边科学技术大学在平壤兴建的大学。当时，平壤出身的一位韩国建筑设计师想在自己的家乡投资兴建一所大学，但是无法直接到平壤去建校，因此他就通过延边科学技术大学在平壤建校，这就是平壤科学技术大学。此外，韩国佛教界为北韩复原神溪寺，对北韩人道援助团体“韩民族互助运动”在北韩各地建设医院等，默默地提供援助。由此看来，南北韩已在许多领域进行合作，且在建筑建设领域仍有许多合作的余地。





以典型的社会主义城市重整市容的平壤旨在体现其社会主义制度的优秀性，但是进来受到资本主义的影响，开始出现反映国际趋势的建筑物。因此，随着时间的推移，北韩的建筑文化将会发生相当大的变化。