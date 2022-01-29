《漫话国乐》 梅花歌 / 梅花打令 / 梅花无言，只开了花苞

高丽时代后期学者李穀有一次赏花后写下了一首诗：

“的皪早偷春，

轻盈巧耐冻。

性钟冰雪清，

境绝轮蹄鬨。”

听到这里，不知有没有人猜到这首诗的主人公是谁？对，就是梅花。





梅花是春季到来之前开花的报春使者。大多数的花在春暖时节开花，唯独梅花在寒冬的冰天雪地中绽开娇嫩的花瓣，散发出淡淡的清香，因此古代书生钟爱梅花，将其视为高尚气节的象征。今天的节目给大家带来了一些与梅花相关的音乐。





歌辞《梅花歌》有这样的歌词：

“梅花呀，

春季即将到来，

你也快开花了，

可天上突然下起鹅毛大雪，

不知你要开花，还是不要开花。”

这是一个叫梅花的艺妓到了晚年写下的时调诗，表露出因岁月的流逝感叹年迈又孤寂的处境。

歌辞《梅花歌》/ 正歌团阿里





朝鲜王朝的文臣兼哲学家李湟也以终生钟爱梅花而著称。相传，李湟临终时留下遗嘱，特意嘱咐家人给梅花树浇水。在李湟晚年倾注于培养后起之秀的陶山书院里，如今依然有一些李湟种植的梅花树，到了寒冬在庭院的各个角落争相开花，散发出古代书生的气概与清香。





在韩国，梅花还按照开花期与分布地区有着多样的名称，比如在以梅花闻名遐迩的全罗南道光阳梅花村，每逢寒冬，在弯弯曲曲的蟾津江下游白云山约33万平方米的山脚下盛开一片片雪白的梅花，蔚为壮观，美不胜收。全罗南道顺天的金芚寺则以腊月梅出名。农历12月又名“腊月”，因此腊月寒冬的冰天雪地里开放的红色梅花叫作“腊月梅”。还有，全罗南道求礼的华岩寺以黑梅著称，这里的梅花与黑色瓦顶相和谐，带有赤红色，因而命名为黑梅。

《梅花打令》 / 宋素姬





梅花不仅好看、花香，就连盘旋、曲折的树枝也楚楚动人。唯独遗憾的是花期短暂，因此古时候流行用蜜蜡制作梅花供人欣赏。朝鲜王朝后期文人李德懋虽然家境贫困，可一生热爱读书、不失书生气节与风度而享有盛誉。这位文人还擅于用蜜蜡手工制作梅花，并将其取名为“轮回梅”。李德懋曾在一篇文章中写道：“梅花开花时，怎知自己会变成蜜蜡，又从蜜蜡变身梅花呢。人也一样，当初不是固定的样子，以后还可以变身，那该多好啊。”李德懋认为梅花从花朵变成蜜蜡，又从蜜蜡变身花朵的过程好似轮回，从中也可以琢磨文人的心思，在阴暗的房间里制作梅花的过程中，想必自己也想化身绚丽灿烂的花朵吧。





“不管新春到不到来，

我想问梅花，

路途被暴风雪封闭了，

你还能来吗？

此时梅花无言，只开了花骨朵。”

《梅花无言，只开了花苞》/ 作曲-赵恩英（音）、伽倻琴乐团春澔伽姬