韩国足连续十次跻身世界杯决赛圈

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韩国男足代表队1日在2022年卡塔尔世界杯亚洲区最终预选赛小组赛中2:0击败叙利亚队，凭借预选赛无败纪录连续第十次跻身世界杯决赛圈。韩国队目前6胜、2平、积20分，即便剩下的两场小组赛全败，也仍排名小组第二，提前锁定世界杯决赛圈入场券。





由保罗∙本托执教的代表队1日在迪拜拉什德体育场举行的亚洲区最终预选赛A组第八轮比赛中完胜对手，提前入围世界杯决赛圈。全北队的金珍洙、金泉队的权昶勋各进一球，为韩国队奠定胜局。





从2019年9月在亚洲区第二轮预选赛H组第一轮比赛中迎战土库曼斯坦，到当天对阵叙利亚，韩国队在第二、第三轮预选赛中总共参加了14场比赛，再加上因北韩中途放弃第二轮预选赛而未能进行的比赛，总计15场。比赛过程充满曲折。2020年预选赛日程因新冠疫情被推迟，导致韩国队耗时整整两年五个月才最终出线。韩国在第二轮预选赛中以5胜、1平、小组第一的成绩跻身第三轮预选赛，并在第三轮中保持了无败的纪录。





在前锋阵容中，托特纳姆热刺的孙兴慜、狮城水手的金信煜表现最为耀眼。二人在第二、第三轮预选赛中各进6球，成为队内得分最高的选手。此外，权昶勋进4球、黄喜灿进3球、黄义助进2球。包括李镕、金珍洙、金玟哉、洪喆在内的防守阵容在第二轮预选赛中仅被破防一球，而同期韩国队得分达22分。防守阵容在最终预选赛中同样表现优异，得分11分、失分仅2分。守门员金承圭参加十场比赛无失分，赵贤祐参加第二轮预选赛两场比赛无失分。





韩国首次参加世界杯是1954年的瑞士世界杯，正式展开挑战则要到1986年墨西哥世界杯。在瑞士世界杯上，韩国队在首场比赛开始前十个小时才抵达苏黎世，连调整时差的时间都没有，最终以0:9惨败匈牙利。到了1986年墨西哥世界杯，韩国跻身决赛圈并首次进球。这也拉开了日后韩国队连续十次跻身世界杯决赛圈的序幕。





2002年韩日世界杯上，韩国首次跻身16强并连续击败意大利、西班牙，成为首支跻身四强的亚洲球队。韩国在2006年德国世界杯上止步小组赛，2010年南非世界杯则成功跻身16强。2018年俄罗斯世界杯虽然在小组赛中被淘汰，但是以2:0击败德国，引起巨大反响。





不少意见指出，韩国队在本届世界杯上需要加强防守。虽然预选赛创下了无败纪录，但也出现过多次危险状况。决赛圈的对手更加强大，应尽全力加强防守能力。