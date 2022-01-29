RCEP在韩生效 韩出口领域有望扩大

ⓒGetty Images Bank

全球最大规模自贸协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）1日在韩国生效。协定覆盖世界人口、贸易规模和国内生产总值的三分之一。随着贸易领土的扩张，韩国出口领域也将大幅扩大。





根据规定，协定从政府交存核准书当天起的60天后生效。韩国政府于去年12月3日交存核准书。





今年1月1日，协定已在中国、日本、文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、澳大利亚、新西兰十个国家生效。协定成员国包括印度尼西亚、泰国、越南等东盟十国和韩国、中国、日本、澳大利亚、新西兰共15个国家。印度也曾参与协定谈判，不过该国主要生产低价产品，出于对与中国竞争的担忧，最终退出谈判。2020年11月15日，各方达成一致并正式签署协定。在满足至少六个东盟成员国、三个非东盟成员国交存核准书的条件后，协定于2022年1月1日正式生效。





《区域全面经济伙伴关系协定》成员国人口达22.6亿，占世界人口的29.9%；贸易规模为5.4万亿美元，占比28.7%；名义国内生产总值为26.3万亿美元，占比30%。协定覆盖的名义国内生产总值规模远远超过《北美自由贸易协议》（NAFTA）的18万亿美元、欧盟的17.6万亿美元，形成了全球最大规模的经济圈。韩国对协定成员国的出口规模占总出口的一半。





另外，韩国并未与日本签署双边自贸协定，通过《区域全面经济伙伴关系协定》可获得间接签署自贸协定的效果。《区域全面经济伙伴关系协定》还将提升韩国与其他已签署双边自贸协定成员国间的市场开放程度。





韩国的出口领域有望从汽车、钢铁、零部件等主力产业扩大至游戏、电影等行业。东盟十国将向韩国进一步开放商品市场。在商品贸易领域，韩国与东盟十国的关税撤销率为91.9%-94.5%不等，韩日为83%，韩国与中国、澳大利亚、新西兰为91%。在服务贸易领域，韩国将享受国民和最惠国待遇。东盟的文化内容和零售市场也将开放，预计原本就势头强劲的韩流出口将更加活跃。





韩国贸易协会预测，在对日贸易方面，韩国企业将在塑料、合成树脂领域受惠。对中国贸易则将在医疗和影像机械零部件领域受惠。对越南贸易方面，汽车零部件和钢铁被看好。对印度尼西亚、泰国、菲律宾贸易方面，文化内容和零售预计将走强。





为确保顺利履行协定，政府已完成有关法律修改、信息数据库构建、支援中心设立等准备工作。