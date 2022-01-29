韩单日新增新冠病例破两万 启动奥密克戎防疫体系

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韩国新冠疫情进入新阶段。随着奥密克戎变异毒株成为主要流行毒株，单日新增新冠确诊病例超过两万例。从3日起，韩国启动新防疫体系，除高风险群体外的人群接受快速抗原检测，社区医院也参与新冠诊断和居家治疗管理。





以2日0时为准，韩国单日新增确诊病例在疫情暴发后首次超过两万例。确诊病例之所以大幅增加是因为农历新年假期人口流动和接触增多，且传播力超过德尔塔两倍的奥密克戎变异毒株快速扩散。从上周起，奥密克戎感染病例已占到确诊病例的80%，是目前韩国境内的主要流行毒株。





新增确诊病例从1月下旬开始增加，并于26日首次突破一万例。一周后即本月2日又超过了两万例，达到一周前的1.5倍、两周前的3.5倍。尽管确诊病例猛增，但由于奥密克戎患者症状较轻，危重病例和死亡者并未增加。上月上旬、中旬时新冠死亡率为0.91%，但目前已跌至0.77%。重症病床启用率约为16%。目前，全国共有439家负责居家治疗的医疗机构，可管理10.6万名居家治疗患者。





3日启动的新检测体系优先使用快速抗原检测，结果呈阳性者再接受PCR检测，防止检测系统超负荷。另外，除优先检测对象外的人群将首先接受快速抗原检测，有意检测者在检测点、呼吸系统疾病专科诊所、社区医院医疗人员的监督下使用自我检测试剂进行检测，结果呈阳性者再接受PCR检测。优先检测对象则可直接接受PCR检测，对象包括60岁及以上高龄者、持医生检测建议书者、密接者等流调有关人员、疗养设施等高风险设施有关人员等。





诊疗体系也切换为以呼吸系统疾病专科诊所、社区医院为主的模式。被指定为新冠诊疗机构的医院和呼吸系统疾病专科诊所负责诊疗、检测、开具药物处方、居家治疗管理等一站式医疗服务。呼吸系统疾病专科诊所指具备负压隔离设施、可控制感染且根据有无呼吸道症状区分患者移动路径的医院，目前全国共有431家定点医院，有关部门计划今后分阶段扩大参与医疗机构的数量。





无论是否已接种新冠疫苗，确诊患者的居家治疗管理期一律为七天。医疗机构对高风险群体实施每天两次、对低龄人群等低风险群体实施每天一次的健康监测。