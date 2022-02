ⓒ WM Entertainment

女团OH MY GIRL将于3月发行全新专辑回归歌坛。





OH MY GIRL经纪公司WM娱乐7日正式宣布了上述消息。去年5月,OH MY GIRL发行了第八张EP《Dear OHMYGIRL》,此次新专辑是她们时隔十个月再次为歌迷送上全新作品。





OH MY GIRL在岁末年初举行的众多颁奖典礼中均收获了耀眼成绩,除了音乐类奖项外,还获得了“2021大韩民国大众文化艺术奖”文化体育观光部长官表彰。作为2022年的首张作品,OH MY GIRL新专辑风格及会收录怎样的歌曲让歌迷期待不已。