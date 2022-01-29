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职业：演员

出生日期：1997年8月13日

出生地：首尔

身高：177cm

血型：O型

学历：中央大学表演系

出道：电影《悲伤电影》（2005）





吕珍九是韩国影视剧一线小生之一，与人们心目中韩国男演员的花美男欧巴印象不同，吕珍九的长相既有成熟的一面，也保留了纯真的影子，再有高超演技加持，使得他的戏路十分宽阔。

吕珍九小时候非常羡慕能在电视上出镜的人，而8岁时，他在高达1500:1的激烈竞争之下，赢得了参演电影《悲伤电影》的机会，由于该片在当年获得了不错的口碑与票房，这让观众记住了作为主角之一的小男孩吕珍九。此后，他便成为电视剧中的常客，塑造了诸多一线男明星的童年形象。





主要代表作：

·电视剧：

《怪物》（2021）

《德鲁纳酒店》（2019）

《绝对男友》（2019）

《成为王的男人》（2019）

《再次相遇的世界》（2017）

《Circle：相连的两个世界》（2017）

《大发》（2016）

《橘子果酱》（2015）

《想你》（2012）

《拥抱太阳的月亮》（2012）

·电影

《代立军》（2017）

《西部战线》（2015）

《朝我的心脏开枪》（2015）

《白专家》（2014）

《华颐：吞噬怪物的孩子》（2013）

《悲伤电影》（2005）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 优秀演技奖（2016）

KBS演技大赏 最佳新人男演员奖（2015）

第4届Marie Claire Film Festival 新秀奖（2015）

第17届Director`s CUT Awards-最佳新人男演员（2014）

第5届年度电影奖 最佳新人男演员奖（2014）

第34届青龙电影奖 最佳新人男演员奖（2013）

第33届韩国影评家协会奖 最佳新人男演员奖（2013）