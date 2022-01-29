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2022-01-29
#明星档案 l 2022-02-08
职业：演员
出生日期：1997年8月13日
出生地：首尔
身高：177cm
血型：O型
学历：中央大学表演系
出道：电影《悲伤电影》（2005）
吕珍九是韩国影视剧一线小生之一，与人们心目中韩国男演员的花美男欧巴印象不同，吕珍九的长相既有成熟的一面，也保留了纯真的影子，再有高超演技加持，使得他的戏路十分宽阔。
吕珍九小时候非常羡慕能在电视上出镜的人，而8岁时，他在高达1500:1的激烈竞争之下，赢得了参演电影《悲伤电影》的机会，由于该片在当年获得了不错的口碑与票房，这让观众记住了作为主角之一的小男孩吕珍九。此后，他便成为电视剧中的常客，塑造了诸多一线男明星的童年形象。
主要代表作：
·电视剧：
《怪物》（2021）
《德鲁纳酒店》（2019）
《绝对男友》（2019）
《成为王的男人》（2019）
《再次相遇的世界》（2017）
《Circle：相连的两个世界》（2017）
《大发》（2016）
《橘子果酱》（2015）
《想你》（2012）
《拥抱太阳的月亮》（2012）
·电影
《代立军》（2017）
《西部战线》（2015）
《朝我的心脏开枪》（2015）
《白专家》（2014）
《华颐：吞噬怪物的孩子》（2013）
《悲伤电影》（2005）
主要获奖经历：
SBS演技大赏 优秀演技奖（2016）
KBS演技大赏 最佳新人男演员奖（2015）
第4届Marie Claire Film Festival 新秀奖（2015）
第17届Director`s CUT Awards-最佳新人男演员（2014）
第5届年度电影奖 最佳新人男演员奖（2014）
第34届青龙电影奖 最佳新人男演员奖（2013）
第33届韩国影评家协会奖 最佳新人男演员奖（2013）
2022-01-29
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