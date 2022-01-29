《漫话国乐》 点鼠火游戏 / Mask Dance!!! / 舞狮、罢宴曲

本月1日刚过完春节，再过几天，下周二即将迎来正月十五。古时候，尤其是自春节至正月十五这半个月是过年习俗最多的时期，且大都是祈求丰收或为家人祈福的习俗。





不知大家是否还记得小时候过年期间玩的传统游戏？在韩国，过年期间最常见的是放风筝，古籍也有很多相关记录。据《三国史记》记载，在新罗时代，有一次流星陨落导致将士们士气低落，金庾信将军为了振奋军心想出了一个法子：将点火的风筝放上天空，展示了壮观的场面。从一些古籍的记录中，我们还可以知道古代的风筝也作为军事工具来使用。不过一般来讲，放风筝是孩子们最具代表性的游戏，孩子们还喜欢斗风筝。春节期间，放风筝通常会玩到正月十五，最后还将风筝线扯断，将一年的厄运随着风筝放走。





正月十五晚上玩的点鼠火也是过年的主要习俗之一。这本来是给田地堆积的稻草堆点火，用来消灭害虫的卵或赶走老鼠，古人相信，这鼠火越大，当年会越丰收。到了近代，人们利用废弃的罐头玩点鼠火。把罐头的底面用钉子穿孔，把火种放在罐头里，用绳子把罐头连接，到宽阔的原野把罐头使劲转来转去。在漆黑的夜晚，从远方望去，嗡嗡作响又明亮的火光在空中飞转，好看又热闹，令人目不暇接。

《点鼠火游戏》 / Byulmaru





韩国人正月十五早上还有吃栗子、核桃、松子等坚果的习俗。人们把坚果咬碎，古人认为，这种吃法有助于牙齿健康，还不长疖子。虽说是迷信，不过坚果属于保健食品，古时候粮食又短缺，人们就把坚果当零食，以此补充营养，吃的营养，也就不长疖子了。





正月十五之际，人们还习惯用小麦、大豆、红豆、小米、高粱等粗粮做五谷饭吃。这种杂粮饭不仅健康，还意味着祈求丰收。有趣的是，正月十五不止吃自家的五谷饭，古人相信，如果吃三户以上、不同姓氏家的五谷饭，这一年会有好运，因此会跟邻居分享五谷饭。另外还有像西方的万圣节一样，孩子们拿着筛子三五成群地去邻居家讨饭吃，这时不进去吃，而是在邻居家门口蹲着吃，这种饭叫作箩饭或筛子饭。古人认为，小孩子讨饭吃会健康成长，这一习俗可以说体现了共同体社会同舟共济的智慧，整个村庄的人都抱着希望村里的孩子健康成长的心愿，齐心协力养育村里的孩子。





正月十五少不了的传统游戏还有面具舞。到了漆黑的夜晚，在火炬下，村民们各自戴着独特的面具，在广场欢聚一堂，尽情跳舞。当时没有电影电视什么的，古人可能觉得这种方式可以带他们走进幻想的世界，在幻想世界里玩个痛快。

《Mask Dance!!!》 / Dulsori





韩国各地流传着多样的面具舞，被指定为国家无形文化遗产的有首尔·京畿地区的松坡山台戏与杨州别山台戏、凤山面具舞、康翎面具舞、殷栗面具舞、北青狮子戏、釜山·庆南地区的统营五广大、固城五广大、水营野游、东莱野游、江陵的江陵官奴面具戏等多得不胜枚举。文化财厅已向联合国教科文组织提交了有关将上述面具舞列入《人类非物质文化遗产名录》的申请书。





面具舞始于古代，是为了祈求打猎成功而戴着动物面具举行的仪式。到了三国时代，百济艺人味摩之把面具舞传到日本，可见当时的面具舞已是高水平的艺术。统一新罗时代的处容舞也传承至今。不过，所谓的面具舞一般指的是民间的面具戏。虽然按照地区不同，面具的形状、造型、音乐与情节都有所不同，可也有类似的地方，比如：在面具戏中，韩国没有的狮子会粉墨登场，扮演驱鬼角色。还有，一定有嘲弄贵族的片段，让平时被贵族欺凌的百姓借此解开怨恨。有趣的是，贵族也深知这一点，不仅不阻止老百姓玩面具戏，还提供赞助，让老百姓尽情玩乐。

《舞狮》、《罢宴曲》/ 鼓-吕在成、洞箫-董善本，高章旭