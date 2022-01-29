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韩国成为首个制定《难民法》满十年的亚洲国家。据韩国法务部数据，从1994年至今，共有3575名难民获得了在韩国合法生活的权利，其中1163名被正式认定为难民。





《难民法》于2009年提交国会，2012年2月10日在国会获得通过，2013年7月1日起全面施行。该法依据1951年《关于难民地位的公约》、1967年《关于难民地位的议定书》等国际法，对难民地位、待遇改善等问题做出了规定。韩国于1992年加入难民公约，1994年修改《出入境管理法》，开始接受难民申请。





法律修改后最切实的变化是难民申请流程。此前，申请者须前往居住地管辖出入境管理办公室提交难民申请。法律修改后，出入境机场和港口开设了难民申请窗口，申请者可直接申请并接受审查。





申请人在申请过程中的权利也得到了进一步的保障。申请时可听取关于认定程序的说明，并可要求录音、录像，还能接受翻译和律师的帮助。获得认定的难民将可在基本生活、教育、职业培训方面获得援助，申请满六个月后还可获得就业许可。





韩国于1992年12月3日加入难民公约，2001年首次认定难民，不过对难民申请者的保护止步于允许居留。2006年有关方面就《难民法》制定展开了行动。难民援助团体和人权团体构建起非政府组织合作网，并开展基础研究、讨论会、情况调查等工作，引起了对难民问题的关注。2008年《难民法》制定工作正式展开，第二年3月，当时的新国家党议员黄祐吕发起法案并提交国会。





难民问题长期以来在韩国被视作“其他国家的事情”。2018年大量也门难民进入济州岛，韩国社会围绕收容问题展开了争论，并由此认识到难民也是国内问题。去年，曾协助韩国的380余名阿富汗人以“特别有功者”的资格搭乘军用运输机抵达韩国。韩国政府还向此前已居留在韩国的阿富汗人签发了人道主义居留许可。





虽然国内对难民的认知发生了较大变化，但是出于根深蒂固的单一民族思想，对难民仍存在挤占就业岗位、打乱法律秩序等负面看法。另外，目前有多达1.2万人正等待难民资格审核，审核过程缓慢且复杂。围绕是否应降低门槛、接受更多难民的问题，赞反意见相持不下。





还有不少意见认为，应改善难民待遇、扩大支援。专家指出，并非接受难民后就可高枕无忧，应从最大程度上帮助他们融入国内生活，否则就有可能引起犯罪等社会问题。