油价汇率双双走高 韩面临物价调控难题

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随着国际油价居高不下、汇率持续走高，韩国面临着物价调控的难题。油价和汇率推升韩国国内物价、导致民生经济恶化，而过快的加息又容易对多重债务人等弱势群体造成冲击，令整个系统面临风险。





以8日为准，布伦特原油上涨至每桶92.69美元，而去年12月1日仅为68.87美元，在短短两个月间大涨34.5%。这主要受到了乌克兰危机、阿联酋石油设施遭无人机攻击等地缘政治事件的影响。





这将对韩国造成直接冲击。韩国原油完全依赖进口，国际油价的上涨将传递至汽油等国内产品。国际油价的上涨通常在2-3周后体现到国内油价上，不过由于最近油价和汇率双双上涨，消费者价格已出现了较大涨幅。





油价和汇率同时上涨的现象极为罕见。通常油价上涨，美元便会走弱，促使汇率下滑。而最近由于乌克兰危机和美联储的鹰派基调，出现了油价、汇率同时上涨的现象。目前韩元兑美元汇率在1200韩元左右徘徊，1月27日盘中一度达到1207.40韩元，这较去年12月9日盘中低点1172.8韩元上涨了34.6韩元，韩元贬值率接近3%。





另外，韩国外汇储备也连续三个月缩水。韩国银行表示，1月底外汇储备为4615.3亿美元，较去年10月底4692.1亿美元的历史高点减少了77亿美元。关于外汇储备占国内生产总值（GDP）适度比例的争论也由此升温。目前韩国外汇储备占国内生产总值比不足30%，且远远低于国际清算银行提出的9000亿美元适度外汇储备额。外汇储备占比时隔20年跌破下限，有不少意见对此感到担忧，同时这与汇率上涨也不无关系。





与此同时，美国加息日渐明朗，加大了物价调控的难度。1月核心物价涨幅时隔十年再次突破3%。此前推动物价上涨的主要是油价、农蓄水产品等供给，而近期个人服务等需求也对物价构成了上涨压力。统计厅预计，从2月起物价涨幅将进一步扩大，甚至有可能突破4%。对此，政府正加快制定对策，包括延长燃油税下调措施、供需不稳定时投放储备油等。