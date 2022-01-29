职业：演员

出生日期：1987年2月22日

出生地：忠清北道清州

身高：172cm

血型：A型

学历：东国大学话剧电影学

出道：情景喜剧《Nonstop 5》（2005）





韩孝周是韩国影视圈中较为独特的一位女演员，她没有惊为天人的美貌，但却是最有观众缘的演员之一。而作为演员最基本的评价标准——演技也早已被观众所认可。韩孝周在二十几岁时便将百想视后和青龙影后收入囊中，她也成为韩国影视界首位在三十岁前登上视后和影后宝座的女演员。

除演戏外，韩孝周的音乐才华也为人津津乐道。作词、作曲是她演戏之外的爱好，她曾在综艺节目中一展歌喉，让观众发现了她优秀的唱功，此后，她也常为自己的影视剧OST献声演唱，让音乐成为了自己演艺事业的加分项。





主要作品：

·电视剧：

《Happiness》（2021）

《绊脚石》（2019）

《W》（2016）

《同伊》（2010）

《灿烂的遗产》（2009）

《一枝梅》（2008）

《比天高比地厚》（2007）

《春天华尔兹》（2006）

《Nonstop 5》（2005）

·电影

《海盗2：鬼怪的旗帜》（2021）

《太阳不能动》（2020）

《人狼》（2018）

《金色梦乡》（2018）

《解语花》（2016）

《内在美》（2015）

《妙香山馆》（2014）

《监视者们》（2013）

《创可贴》（2012）

《光海，成为王的男人》（2012）

《只有你》（2011）

《天国的邮递员》（2009）

《精彩的一天》（2008）

《头师父一体2》（2006）





主要获奖经历：

MBC演技大赏 迷你剧类 最优秀女演员奖（2016）

第5届亚太明星盛典 中篇电视剧类 最优秀女演员奖（2016）

第34届青龙电影奖 最佳女主角奖（2013）

第22届釜日电影奖 最佳女主角奖（2013）

第47届百想艺术大赏 电视剧类 最佳演员奖（2011）

MBC演技大赏 人气奖&大赏（2010）

SBS演技大赏 特别企划类 最佳女演员奖（2009）

SBS演技大赏 新星奖（2008）

KBS演技大赏 人气女演员奖（2007）