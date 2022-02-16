奇怪国家的数学家 (이상한 나라의 수학자)

导演：朴东勋

编剧：李勇再

主演：崔岷植/金东辉/朴秉恩/朴海俊

类型: 剧情

片长：117分钟

上映日期：2022年3月9日

其他片名：In Our Prime





剧情概要：

北韩数学精英李学成（崔岷植饰）因对学问自由的追求而“脱北”，隐姓埋名在一所汇集顶尖英才的私立高中做警卫。李学成冰冷、木讷的外貌使得学生们都对其退避三舍。然而一天，本已放弃数学的学生韩智雨（金东辉饰）意外得知了李学成的身份，并在央求之下开始接受李学成的辅导。韩智雨原本“只求答案”，但李学成教会他正确的解题思路及方法，而在此过程中，李学成的人生也慢慢发生了改变。





幕后花絮：

《奇怪国家的数学家》讲述的是关于数学的故事，因此在内容严谨性方面颇费了一番功夫。影片编剧李勇再（音译）曾是媒体财经记者、基金经理，因此在影片中出现了不少诸如勾股定理、黎曼猜想等数学知识，整个拍摄现场也有数学专家跟进，确保不会出现专业知识上的纰漏。然而，毕竟作为影片，让观众产生共鸣也至关重要，因此导演和编剧在内容展开以及数学知识讲解方面尽量做到通俗易懂，即使是“数学小白”，也完全能够领略电影情节中的感动与趣味。导演朴东勋引用了著名数学家约翰·冯·诺依曼的名言“如果有人不相信数学是简单的,那是因为他们没有意识到人生有多复杂！”作为台词，希望通过这样一部数学题材的影片提醒观众，尤其是谈数学色变的人：人生的答案并非唯一。