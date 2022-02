ⓒ Big Hit Music

K-POP天团防弹少年团(以下BTS)将于下月在首尔举行线下演唱会,时隔两年半与粉丝见面。





BTS于16日通过官方粉丝社区Weverse发布消息称,BTS将于3月10日、12日与13日在首尔蚕室运动场主竞技场举行演唱会“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-SEOUL”。这是继2019年10月的“BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL”之后,BTS时隔两年半再次在首尔开唱。





不仅如此,3月10日与13日的演唱会将全程网络直播,3月12日的演唱会则以在电影院观看的“Live Viewing”形式向全球进行现场直播。





另外, “BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-SEOUL”演唱会预售门票等事宜将在不久后通过官方粉丝社区Weverse发布详情。