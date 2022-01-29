《漫话国乐》 北昊晴晴日亮明、何耶与您冻眠 / 冬至月 / 梨花雨

林悌是朝鲜王朝中期的著名文人，性情自由奔放、幽默风趣、风雅潇洒，因为对世事、名利淡泊，且与党派斗争的朝廷格格不入，便到处去游览，因此生前留下了许多与妓女有关的风流韵事，与艺妓寒雨的爱情故事就是其中之一。





有一年，林悌与寒雨偶然相遇，为了试探寒雨的心，他就写了时调诗《寒雨歌》送给寒雨：

“北昊晴晴日亮明，

无携水备起行程，

原中奖学山凉翌，

寒雨沾躯冻寝情。”

意思是以为北边的天空晴朗，就没带雨伞出了门，未料天气作怪淋了寒雨。换句话说，没有心理准备淋了雨而有点慌张，也许你觉得我有点怪，可我身子冻着了，我是不是还得走呢。





这时寒雨一眼看破了林悌的心思，也写了一首诗作了回答：

“何耶与您冻眠呦，

鸳枕翡衾那里收，

正置今日寒雨水，

应融冷骨解弛头。”

寒雨的意思是：“您这是哪儿的话，今天您正巧遇到了我，我愿意带您进入温暖的房间。”文人雅士与艺妓以诗传情，是不是够浪漫呢？这两首时调诗曾在民间广为流传，如今依然被艺人传唱。

《北昊晴晴日亮明》 / Brown Eyed Soul

《何耶与您冻眠》 / 李允珍 (音)





在朝鲜王朝时代，妓女无论是身份还是地位都是社会上最卑贱的，由于服务对象是书生等贵族，妓女得具备一定的素质与条件，除了识字读书以外，还得擅长作诗、歌舞甚至演奏乐器等，因此出现了无论是学识还是才华、教养都超出贵族的妓女，其中首屈一指的就是黄真伊了。





黄真伊还是当时的著名诗人，她对自己的才华颇有自信，因此受邀出席官衙的宴会，一身素装，只梳头后赴宴。不仅如此，她在接待客人方面也非常慎重，不是任何人都能一睹黄真伊的风姿。她只接待自己觉得值得一见的人士，她认为对方值得交流，甚至还会自掏腰包养活对方。而如果觉得两人的缘分结束了，就一刀两断，头也不回转身就走。





才华横溢的黄真伊生前留下了诸多诗词佳作，其中广为人知的有时调诗《冬至月》。

“截取冬至夜半强，

春风被里屈幡藏。

有灯无月郎来夕，

曲曲铺舒寸寸长。”

这首诗生动地描写了诗人的思念之情：但愿把今夜截成两半，把其中一半藏起来，等情人回来，再将其拉长，与情人共度良宵。听到这里，我想大家都会好奇，被誉为“一代名妓”的黄真伊如此思念的人到底是谁呢？

平时调《冬至月》 / 正歌乐队灵魂知己，玄琴-金俊英（音）





林悌与黄真伊也有一段缘分。相传，林悌因从未见识过黄真伊而深感惋惜。有一年，林悌奉命赴任平安道的官员，在赴任途中，他特意寻访黄真伊的坟墓斟酒，还即兴作了一首诗缅怀故人。不过贵族上坟追慕黄真伊一事被迅速传开，他的举动遭到贵族的非议，并得罪了君王，因此还没抵达官府就被革职。





在朝鲜王朝时代，虽然名声不及黄真伊、但以诗歌与黄真伊相媲美的艺妓还有梅窗。她是全罗北道颇有名气的艺妓，生前不仅与经典小说《洪吉童》作者许筠结下深厚的交情，还与贱民出身的诗人刘希庆坠入情网，但不幸未能长相厮守。梅窗因思念刘希庆写下了一首时调诗，题为《梨花雨》：

“当梨花枯萎凋谢时，

我舍不得哭着送走了您。

时值深秋落叶随风飘散，

不知您是否还想念我，

千里外的您只在梦中忽隐忽现。”

《梨花雨》/ ARAYUN