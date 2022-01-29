乌克兰危机冲击韩国经济

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随着乌克兰危机导致世界经济不稳定，对韩国经济的影响也引起了担忧。在乌克兰危机与新冠疫情的双重冲击下，国际油价持续走高，粮食、原材料等的价格也出现猛涨，韩国进口物价创近十年来新高。





当前全球经济状况极度不稳定。新冠疫情导致供应链紊乱和物流费用大幅上涨，市场对全球性通胀的担忧持续升温，美国正计划上调基准利率。国际原油价格大幅上涨。迪拜原油价格从去年12月的平均73.21美元上涨至1月的平均83.47美元，涨幅达14.0%。由于涨势持续，专家预测西得克萨斯原油价格将自2014年后首次突破100美元。粮食和原材料等的价格也出现了较大幅度的上涨。韩国银行15日公布的1月进出口物价指数显示，在原材料中，矿产品价格上涨9.0%；在中间材料中，煤炭和石油制品上涨5.9%。原材料价格的同比涨幅高达59%，矿产品价格的同比涨幅甚至超过64%。在全面性通胀的压力之下，包括股市在内的金融市场也呈现出较大波动。





乌克兰危机进一步加剧了不稳定。乌克兰被称为“欧洲的面包工厂”，是全球粮食市场的重要供应国，占比达15%。俄罗斯则是主要能源供应国，欧洲的天然气供给几乎完全依赖俄罗斯。受乌克兰危机和异常气候的影响，小麦、玉米等粮食价格已出现猛涨。此外，铝的价格也达到14年以来的新高。原材料价格的上涨推动彭博大宗商品现货指数刷新最高纪录。





目前韩国原油完全依赖进口，且作为出口主导型经济体，原材料价格和物流费用造成的影响也很大。分析显示，国际油价若涨至100美元/桶，韩国经济增长率将下滑0.3个百分点、消费者物价将上涨1.1个百分点。目前影响已经显现，1月进口物价创下九年三个月以来的新高，随着进口额的增长，贸易收支预计将连续三个月出现逆差。





政府于14日召开第四次对外经济安全战略会议，会议由文在寅总统亲自主持。政府决定制定应对全球供应链风险的法律并新设基金。另外，政府将从第一季度起分阶段制定《200大经济安全核心产品危机管理手册》和稳定供给方案，并以相关产品为中心扩大储备产品种类和储备天数。