韩1月就业人口出现22年以来最大增长

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1月韩国就业人口增长超过110万人，为22年以来的最大增幅。分析指出，基数效应影响较大，去年同期受新冠疫情影响，就业人口减少将近100万人，另外，出口向好带动就业持续复苏也是重要原因。





统计厅16日公布的“1月就业动向”显示，当月就业人口为2695.3万人，较去年同期增加113.5万人。各年龄段就业人口均出现增长，60岁及以上增长52.2万人、20-29岁增长27.3万人、50-59岁增长24.5万人、30-39岁增长2.2万人、40-49岁增长2.4万人。失业率为4.1%，下滑1.6个百分点。





值得关注的是30-39岁就业人口的增长。受人口减少等因素的影响，30-39岁就业人口自2020年3月至2021年12月连续22个月减少。此次增长使青年就业人口增长32.1万人，为2000年2月以来的最大增幅。





大部分产业的就业人数均出现增长。受疫情冲击较大的公共卫生和社会福利服务业增长25万人，住宿餐饮业增长12.8万人，运输仓库业和制造业也出现了不同程度的增加。不过零售批发、其他个人服务业、金融保险业则出现了小幅下滑。





1月就业人口增量是2000年3月以来的最大值。2000年3月增长121.1万人，当时韩国经济正从亚洲金融危机中复苏。





就业人口增长的主要原因之一是基数效应。去年1月，受保持社会距离等防疫措施强化的影响，就业人口同比减少98.2万人，成为亚洲金融危机以后最大的就业冲击。此外，就业情况本身也呈现出缓慢的复苏势头。事实上，1月就业人口达到了疫情前高点即2020年1月2749.6万人的100.5%。





就业质量也有所改善。工资劳动者中，长期员工和临时工分别增加68.6万人和37.7万人。非工资劳动者中，有雇员的个体户和无雇员的个体户均出现增长，无薪家属从业人员则减少了4000人。





更令人鼓舞的是，就业复苏势头预计还将持续，就业人口自去年3月起连续11个月增长，1月环比也增长了6.8万人。这主要受到了出口向好和无接触等产业结构转变的推动，就业市场正摆脱新冠疫情的冲击、适应新趋势。尽管奥密克戎扩散导致新增确诊病例猛增，不过并未对就业市场造成影响。