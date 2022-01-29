韩第20届总统选举正式竞选活动拉开序幕

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韩国第20届总统选举正式竞选活动于15日拉开序幕，竞选活动为期22天。执政党共同民主党候选人李在明与最大在野党国民力量党候选人尹锡悦两强相争，国民之党候选人安哲秀、正义党候选人沈相奵也加入了竞争。





第20届大选投票日为3月9日，竞选活动截止到投票日前一天晚12点。参与此次大选的候选人共14名。





执政党候选人李在明在釜山开启竞选活动，主要强调经济。15日0时，李在明前往釜山港海上交通管制中心，与出口运输船舶工作人员会面。釜山、蔚山和庆尚南道是执政党相对弱势的地区，李在明此举意在争取当地民心，同时强调自身在经济政策方面的优势。竞选活动首日，李在明从釜山出发，经过大邱、大田，最后返回首尔。





最大在野党国民力量党候选人尹锡悦则从首尔出发，经过大田、大邱，前往釜山。尹锡悦首个竞选活动地点为首尔清溪广场，象征着尹锡悦提出的解散青瓦台、在任期开始前将办公室迁移至光化门的执政愿景。尹锡悦还计划在该党较为弱势的湖南地区展开竞选活动，以实现当地得票率20%的目标。





国民之党候选人安哲秀在竞选活动首日先后前往大邱、金泉、安东、荣州，争取大邱和庆北地区的民心。安哲秀还拜访了位于龟尾的前总统朴正熙故居。大邱和庆北地区是保守派票仓，国民力量党占据绝对优势。安哲秀与尹锡悦的单一化备受关注，此行体现了安哲秀直击对方要害、正面突破的决心。





正义党候选人沈相奵前往湖南地区。湖南地区是进步派的大本营，也是共同民主党的票仓。沈相奵称这次大选是史无前例的负面竞选，强调了自身的进步形象，力求摆脱支持率低迷的情况。





本届选举在多个方面有别于往年。首先，目前尚未出现具有明显优势的候选人。最新的民调结果显示，尽管尹锡悦暂时领先，但是其与李在明的差距不足1%，属于统计误差范围之内，可以说不具备实际意义。安哲秀支持率为7%、沈相奵为2%-3%。这意味着少数摇摆层的选择至关重要，候选人的单一化将成为重大变数。





此外，两大党候选人均无国会议员经验也是一大特点。李在明历任城南市长、京畿道知事，尹锡悦曾担任检察总长，完全没有选任公职的经验。





最令人担忧的是本届选举堪称前所未有的负面竞选。两大党候选人的配偶深陷各类丑闻疑云，竞选活动以攻击对手拉开帷幕，而非政策比拼。此外，候选人本身也与目前正在调查中的事件有关。预计这届大选将造成不小的后遗症。