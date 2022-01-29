职业：演员

出生日期：1982年1月2日

出生地：蔚山

学历：韩国艺术综合学校话剧院表演系

出道：话剧《镜子公主平冈的故事》（2004）





金智贤在正式进军影视圈之前，曾是首尔大学路小有名气的话剧演员，主演过《寻找金钟旭》等著名的话剧作品。然而金智贤小时候并没有梦想成为演员，但她有个独特的爱好，那便是边看电视剧、边记下演员的台词，未曾想儿时的小爱好成就了自己日后的事业。

金智贤高中时在同学的建议下进入话剧培训班学习表演。当时的老师认为她极具表演天赋，并建议她成为专业演员，于是金智贤高中毕业后考入了韩国艺术综合学校，开始接受专业的表演培训。最终，她通过参演话剧《镜子公主平冈的故事》出道，并在点滴积累之下，慢慢拓展着自己的表演之路。





主要作品：

·电视剧：

《三十九》（2021）

《工作都市》（2021）

《从天而降的一亿颗星星》（2018）

《某人的三月》（2010）

《仲裁院》（2010）

《回来的大酱汤锅》（2008）

·电影

《THE BOX》（2021）

《小小莲池》（2010）

《相爱时说的话》（2006）





主要获奖经历：

第11届Golden Ticket Awards 最佳话剧女演员奖（2016）

第7届密阳夏日公演艺术节 最佳女演员奖（2007）