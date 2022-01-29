ⓒ Getty Images Bank

溪边的草地上，一只公狗和一只母狗正在忘情地玩着它们的小游戏，天不怕地不怕地，既不觉得有愧于这田野，也不在乎人类的视线。它们只是在尽情表现心中的自由而已，感到羞愧的反而是人类这边。





毫无疑问是季节的错。在寒冷的冬日原野上，我一定是看不到这样的场景的。只有在这样田野一片绿色，鸟儿开始下蛋的时候，狗们也才会这样忘情。我可不能因此对它们的游戏感到气愤或嘲笑那情景。









透过果园的铁丝网，可以看到很多晚熟的草莓。每次路过这里，都会产生旺盛的食欲。

我从来都没有因为为了令人垂涎的果实翻过铁丝网而感到自责和反省，也没有这个必要。不管是谁家的果园，对于在田野上游荡的人们来说，翻过铁丝网，也许更接近于一种本能。

但是当我冷不丁看到沙果树树下有个人影时，心中还是一慌，翻越铁丝网的时候衣服不小心被铁丝挂住撕破了。





과수원 철망 너머로 엿보이는 철 늦은 딸기.

지날 때마다 건강한 식욕을 참을 수 없다.





탐나는 열매에 눈독을 보내며 철망을 넘기에

나는 반드시 가책과 반성으로

모질게 마음을 매질하지 않았으며 그럴 필요도 없었다.

그것이 누구의 과수원이든간에 철망을 넘는 것은

차라리 들사람의 일종의 성격이 아닐까~





그러나 능금나무 그늘에 난데없는 사람의 그림자를 발견하자

황급히 뛰어넘다 철망에 걸려 나는 옷을 찢었다.









小说中故事发生的时空背景是春天的田野。如果主人公是在城市里看到了狗交配的场景，一定会皱起眉头或者故意视而不见，但在这个所有生命都可以共存的春天，鸟儿下蛋、动物交配以及人类男女的鱼水之欢都被看作是美好的、自然而然的事情。小说主人公发现了洋草莓后感受到无法抑制的欲望，铁丝网在这里意味着不可逾越的警戒线，而主人公却萌生了想要违反禁忌的想法。实际上，人类内心沉睡着一些危险的欲望，有时会想要违背禁忌将那欲望发泄出来。









恐怖来了。

它不是来自田野，而是从村庄、从人们那里来的。制造恐怖的不是大自然，而是人们的社会。





三天以后，我被放出来，但文洙却没有任何消息，也许要等很久。我们本来定了好几个有趣的夏日计划，只剩下我一个人，肯定是做不到的。





田野里桔梗花开了，迎春花开得更是热闹。泥滩上的鸟蕨菜不知道什么时候也开了。河水边有时候还能看到白鹭优雅的身姿。

正是一个好时节。





공포는 왔다.





그것은 들에서 온 것이 아니요,

마을에서, 사람에게서 왔다.

공포를 만드는 것은 자연이 아니요,

사람의 사회인 듯싶다.





사흘 밤을 지우고 쉽게 나왔으나 문수는 소식이 없다.

오랠 것 같다.

여러 가지 재미있는 여름의 계획도 세웠으나 혼자서는 하릴없다.





들에는 도라지꽃이 피고 개나리꽃이 장하다.

진펄의 새고사리도 어느덧 활짝 피었다.

해오라기가 가끔 조촐한 자태로 물가에 내린다.

시절이 무르녹았다.









作者 李孝石（이효석，1907.02.23.平昌~1942.05.25），1928年发表短篇小说《都市和幽灵》（도시와 유령）登上文坛。