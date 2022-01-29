市场给北韩社会带来了诸多变化

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1945年以来，北韩的市场在当局反复地打压和默认下成长发展，2003年以“综合市场”之名获得合法地位。20年后的今天，在北韩各地形成的数百个市场已成为北韩经济不可或缺的重要组成部分，并为北韩社会带来了诸多变化。





北韩的市场除经济意义外，还具有极大的文化意义。对北韩居民来说，市场这一空间本是过去没有，后来才创造出来的空间。在市场如此活络以前，北韩居民除了学校、工作单位和参加各种公开活动以外，别无地方可去。与此相比，市场是能隐蔽自己身份、尽情享乐的空间。据悉，北韩青少年最近都在市场约会，妇女们则喜欢三五成群地到市场去购物或聊天等，形成了一种新的文化。此外，市场也是引领北韩时尚潮流的地方。特别值得一提的是，有些居民在市场购买高价物品，用于炫耀自己的财富和优越感。在北韩，市场具有极大的象征意义，它既是消费空间，也是能隐蔽自己身份的空间，且随其数字的增加和规模的扩大，市场的运作也变得系统化。





在集市和综合市场等正式获得认可的市场里，最典型的买卖方式是把东西放在柜台上进行交易。批发商、中介商、零售商、运输商，乃至搬运工、送货员都是靠市场吃饭的。很多地方商人到大城市的集市或综合市场批量购买物品后带回地方集市或综合市场去卖，以从中获取毛利。总之，北韩市场运作方式已变得相当系统化了。





在此过程中，很多商人积累大量财富，成为所谓的“钱主”。过去，北韩禁止个人之间的商业行为，根本就不存在商人阶层，但是北韩当局认定综合市场后，很多人到市场去做买卖，从而衍生出积累大量财富的“钱主”，这就是通过市场诞生的资本阶层。





20世纪90年代的粮荒可视为“钱主”诞生的主要背景。此前，从日本返回北韩定居的一些“北送同胞”用他们的亲戚从日本汇来的钱享受富足的生活，但是90年代中后期北韩陷入经济危机后，他们开始用从日本汇来的钱做买卖或放高利贷给他人。当时，包括“北送同胞”在内的北韩居民都没有经商经验，不知如何运用资金，因此大都到农民市场去进行交易，但是随着时间的推移，北韩的商人逐渐领悟到赚钱的方法，并开始放小额高利贷，进而通过远距离货物流通赚取流通利差等方式积累财富，确保了巨额商业资本。商业资本是指在流通领域内专门从事商品买卖，以获取商业利润为目的的资本。





随着市场规模的扩大，商人阶层分化为批发商和零售商，市场商人的活动领域也变得越发多样，积累大量财富的“钱主”开始将眼光转向了仓储业。当时，北韩的资本家“钱主”开始与官方进行勾结，因为与官方勾结能进一步扩大其事业领域。勾结相关高管后，“钱主”们积极投资于仓储业，其原因在于在集市或综合市场只能摆放一米左右的小型柜台，难以陈列较多的商品，因此他们就把商品存放在附近的公寓里，以及时填补或批量销售，而且还能从其他商人那里赚取仓储费。有些“钱主”购买多套公寓作为仓库租给他人，甚至有人直接建造用作仓库的公寓，通过仓储业赚取了很多钱。





与官方勾结后，“钱主”的资金规模变得越来越大，此前着重于获取仓储费和行销差价的商业资本逐渐转型为直接创造利润的生产资本或产业资本。“钱主”们最先与住宅部门的高管勾结参与住宅建设事业。2010年金正恩委员长执政后十多年来，北韩积极展开公寓建设事业，且公寓价格持续飙升，因此在公寓建设初期投入建设资本的“钱主”都赚了很多钱。此后，部分建设资本又转型为生产资本。也就是说，北韩的“钱主”们开始直接建造工厂，出售自主生产的产品。他们从中国进口机械和器材，并获得国家许可后，在北韩境内生产销售鞋子、提包等各种产品，款式大都模仿中国和韩国产品。北韩初期的农民市场以易货交易为主，不必投入多大资本，但是随着市场规模的扩大，“钱主”们争相投入商业资本、建设资本和生产资本，因此国家也拿他们无可奈何。





如此这般，北韩的“钱主”同综合市场和集市的发展一道成长。据韩国国家情报院几年前公布的资料显示，在北韩拥有十万美元以上的“钱主”约有24万人，但是准确的人数和资本规模尚不为人知。不论如何，北韩的新兴富裕阶层“钱主”大都享受豪华的生活。资本家“钱主”的富裕水平在逐渐提升，举例来说，2002年至2003年间买得起1万美元的公寓房就被视为是非常有钱的人，且人们不说公寓的名字，就叫它1万美元公寓。1万美元公寓大都建在金融机构密集的商业中心地带，被视为富裕的象征。但是两三年后，1万美元公寓变成4、5万美元公寓，2010年掀起建造公寓的热潮后，开始出现10万美元公寓。特别是在北韩国务委员会委员长金正恩的主导下大举兴建公寓后，2014年至2015年间出现15万美元以上的公寓，10万美元以下的变成中产阶层居住的公寓。据悉，平壤中区域的公寓售价高达20万美元，住在这里的大都是北韩最富裕的“钱主”。此外，中等水平的“钱主”至少住在10万美元以上的公寓，而且都拥有私家车。





北韩的“钱主”在包括地下金融在内的社会各领域发挥其强大的影响力。由于北韩没有贷款给一般民众的民营银行，因此“钱主”们开设的地下钱庄代为扮演民营银行的角色。20世纪80-90年代，北韩的地下钱庄以放高利贷和外币兑换为主，但是逐渐发展成为专业化的私人债务市场，最近除私人放贷外，还提供企业贷款或投资、个人境内汇款以及国内外个人和企业客户汇款转账服务。





此外，“钱主”们还以其强大的资金调度能力投资于多种多样的事业领域，运输业也是其中之一。近几年来，北韩的“钱主”与中央机关进行勾结，获得道路运输经营许可证后成立私人运输公司，开展道路运输事业。在北韩各地刚刚形成市场的时候，北韩境内各地区的大米价格不尽相同，因此为统一各地市场价格，必须建立快速、便捷的交通运输系统。在此情况下，“钱主”们扮演了非常重要的角色。当时，北韩当局运营的铁路系统难以将货物快速运送到各地市场，道路运输也是如此，但是“钱主”们运营的运输公司能将货物快速运送到北韩各地，为统一市场价格作出了极大贡献。“钱主”们首先要求北韩当局给予惠州至沙里院区段的运营权，并从中国购买二手大巴车载运货物。由于“钱主”们运营的运输公司能大幅缩短货物运输时间，很多人宁愿多花点钱，也要利用“钱主”们运营的运输公司，因此运输路线不断增加，最终建立起全国范围的物流运输系统。与此同时，出租车、卡车等多种交通工具也参与货物运输行业，并与仓储行业、人力市场等连接起来，构建了一站式、一条龙运输服务系统。





北韩国务委员会委员长金正恩执政后出台的多种对市场友好政策可以说为“钱主”们提供了投资机遇。特别值得一提的是，北韩通过“社会主义企业责任管理制”赋予公共机关和企业所自律经营权，2014年则修改《企业所法》，允许个人对企业投资。这些措施是为了让“钱主”们放心大胆地投资，从而谋求国家经济发展。金正恩执政后，对如何能展现作为、创造业绩，从而塑造伟大领导人形象感到压力重重，因此在平壤黎明大街等地建造许多超高层建筑，但是以北韩的财政无法在其他城市建造公寓等超高层建筑和文化设施，因此北韩为利用民间资本建造公寓而给予投资建造公寓的“钱主”们一定份额的公寓出售权，并在最高人民会议上提出结算报告时作为金正恩委员长的业绩，还能取得推动地方经济发展、向地区居民提供新的住房等多种效果。





但是随着“钱主”的崛起，北韩的贫富两极分化现象变得越发严重。不过北韩的市场作为市场经济的始发地和外国文化流入北韩的窗口，在较短时间内改变了北韩社会。目前，北韩遭受国际社会强力制裁，并为防止新冠病毒流入其境内而封锁边境，在此情况下，北韩的市场难以扮演其应有的角色，因此北韩试图通过自主生产的商品突破当前的窘境。





北韩从20世纪90年代中后期到2015年，大都从中国进口所需物资，但是从2016开始逐渐增大国内生产比重，其原因在于北韩国务委员会委员长金正恩鼓励民间资本投资设厂，并在境内流通自主生产的商品，因此最近在北韩的市场上能看到许多其国内生产的物品。由于金正恩委员长强调原材料也要自主生产，北韩的领导班子像似在考虑通过适当的管理和控制市场的方式，推动国家经济发展。





不论如何，今天的北韩不得不与市场经济共存，因此在国内外经济形势越发严峻的情况下，市场将引领北韩社会走向何种变化之路，格外引人关注。