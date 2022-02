ⓒ Big Hit Music

防弹少年团(以下BTS)将于4月在美国拉斯维加斯举行线下演唱会。





近日,BTS通过粉丝社区平台Weverse宣布,4月8日至9日(美国当地时间)、15日至16日将在美国拉斯维加斯忠诚体育场举行线下演唱会“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LAS VEGAS”。这是继去年11月末至12月初的洛杉矶演唱会“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LA”之后,组合时隔4个月再次在美国开唱。





除了线下演唱会外,四天的四场演出将通过忠诚体育场附近的米高梅花园剧场的大型屏幕进行现场直播。4月16日的最后一场演出还将线上直播。





另外,第64届格莱美颁奖典礼将于4月3日在拉斯维加斯米高梅花园剧场举行,BTS此次入围“最佳流行对唱/组合奖”提名,因此或将提前赴美出席格莱美颁奖典礼。