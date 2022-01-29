《漫话国乐》 柳初新之曲 / 鹭得江边 / 杨柳歌

朝鲜王朝著名画家金弘道的作品《马上听莺图》生动地描写了动人心弦的春景。诗人骑马路过杨柳时，看到一对黄莺落在嫩绿的柳枝上欢快地追逐飞舞，让诗人看得入神。这幅画上还写着这样的诗句：

“历乱金梭杨柳岸，

惹烟和雨织春江…”

诗句表现出了河边的垂柳随风摇摆，一对黄莺在柳枝间追逐飞舞，好似用梭子左右摆动织布一样。古人描述春日的美景时，喜欢以杨柳与黄莺来比喻。在朝鲜王朝末期，孝明世子为了庆祝母后的生辰创作了宫廷舞蹈《春莺啭》，这是舞者身着寓意黄莺的黄色衣裳表演的独舞，舞姿优雅动人。为了配合舞蹈，当时还以《柳初新之曲》作为《春莺啭》的伴奏音乐，“柳初新”指春天刚冒出的柳叶颜色。

《柳初新之曲》中的“细灵山”/ 玄琴-金治子（音）、笛子-李莹（音）、洋琴-赵有会（音）





说到春日的杨柳，很多人会联想到民谣《鹭得江边》。

“鹭得江边的春柳，

想用它挥舞的枝条，

缠住无情岁月的腰，

不再让它向前奔跑”





鹭得江边指现在的鹭梁津。以前从鹭梁津至杨花津沿着江边种有很多柳树。上世纪30年代初的一个春日，以类似中国相声的“漫谈”人气爆棚的艺人申不出与作曲家文湖月一同去朋友家探病。在回家途中，两人在鹭梁津渡口等候渡船时听到了船夫哼唱的音乐声。当天，阳光和煦，江边的杨柳随风飘扬，好似跟着哀婉的旋律翩翩起舞。目睹眼前的迷人风光，二人突然心血来潮，就不约而同地走进江边的一家酒馆，在那里，申不出作词、文湖月作曲的民谣就是《鹭得江边》。

“鹭得江边的白沙滩，

每颗沙粒都留下足迹。

饱经万古风霜的洗礼，

风吹雨打已不似往昔。

哎嘿呦，白沙滩，

怎么能相信你呦。

岁月如那碧蓝的江水，

滔滔不息地流去。”

这首民谣因表现出了日本殖民统治下老百姓的痛苦而受到广大民众的欢迎。

民谣《鹭得江边》 / 金容宇





描写春柳的国乐还有《杨柳歌》：

“把杨柳上的黄莺说是燕子，赶紧去抓吧”

这段歌词取自盘索里《兴夫歌》中的一段“孬夫去抓燕子”。这段讲述了心术不正的孬夫得知弟弟给受伤的燕子治腿而发大财的消息，自己也想发财了，可当时正值寒冬，燕子早已飞回江南越冬，所以很难找到受伤的燕子。但孬夫不罢休，还雇人一起去抓燕子。没过多久，没耐心的孬夫心急如焚，硬说黄莺是燕子，就去抓黄莺了。





《杨柳歌》主要描写春日的风光，曲调尤为明亮。音乐组合NAMU以《杨柳歌》为基础重新诠释推出了同名乐曲，乐曲中富于变化的大笒旋律令人联想到黄莺在柳枝间飞舞的情景。

《杨柳歌》/ 音乐组合NAMU