韩央行维持基准利率1.25%不变

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韩国银行金融货币委员会24日召开货币政策方向会议，决定维持基准利率1.25%不变。金融货币委员会于去年11月、今年1月先后加息，外界此前关注会否出现史无前例的连续三轮加息。不过受新冠疫情、乌克兰局势等因素的影响，央行推迟了加息。





央行此次决定在市场预料之中。尽管通胀压力较大，但是经济复苏势头仍然不稳定，且前两轮加息已加重了小工商户和家庭的利息负担。





2020年3月，金融货币委员会预计新冠疫情将对经济造成冲击，将基准利率从1.25%大幅下调至0.75%。同年5月，基准利率再次被下调0.25个百分点。两个月间的下调幅度累计达0.75个百分点。此后基准利率维持15个月不变。2021年8月，金融货币委员会宣布加息0.25个百分点，同年11月、今年1月又分别上调0.25个百分点，基准利率由此恢复到2020年3月的水平。





目前全球面临碳中和、新冠疫情、美中矛盾、乌克兰事态等多重不利因素，且供应链也正在重组，通胀压力持续加剧，不仅国际油价猛涨，粮食和原材料价格、物流费用也大幅上升，受此影响，国内物价也不断上涨。与此同时，奥密克戎变异毒株的扩散导致韩国单日新增新冠确诊病例连续多天刷新纪录，乌克兰局势恶化导致实体经济和金融市场处于不稳定状态，这些对放宽防疫措施和经济复苏等也构成了巨大阻碍。





在这种情况下，若连续第三轮加息，将进一步刺激已大幅上涨的市场利率，加重普通家庭和个体工商户的利息负担。贷款利率若上升0.25个百分点，家庭年利息负担将较2020年底增长3.2万亿韩元。分析指出，前两轮加息已从一定程度上缓解了物价上涨的压力，可在日后根据加息效果和美国加息步伐决定是否进一步上调基准利率。





尽管此次基准利率维持不变，但是大部分专家认为，上半年还将进一步加息。消费者物价涨幅已连续四个月超过3%，美联储货币紧缩基调的强度超出预期，为应对这种情况，央行必须进一步上调利率。





美国有预测认为，美联储将在3月15日-16日召开的联邦公开市场委员会会议上进行疫情暴发以来的首次加息，幅度有可能达到0.5个百分点。市场据此推测，韩国也将在今年上半年加息一次、下半年加息一到两次。