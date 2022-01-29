韩公正交易委员会附条件批准大韩航空和韩亚航空合并

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韩国公正交易委员会批准韩国两大航空公司大韩航空和韩亚航空的合并案。若该案获得美国等其他六个国家反垄断部门的批准，超大型航空公司将诞生，韩国航空业界的格局也将迎来巨大变化。





公正交易委员会22日表示，决定附条件批准大韩航空收购韩亚航空63.88%的股份。委员会要求两家公司将部分航线的机场时隙和运输权转移给其他航司，并禁止两家公司对各项制度做出不利消费者的变更。机场时隙指航班每小时可起飞、着陆的次数，运输权指政府分配给航空公司的航运权。





对于存在运费上调忧虑的航线，两家航司须采取结构性措施，向其他航司转移所持有和正在使用的机场时隙及运输权。结构性措施须从企业合并日起的十年间得到履行。具体来看，针对26条国际航线和8条国内航线，大韩航空和韩亚航空应在新航司开通航线或既有航司增加航班数量时将所持有的国内机场时隙返还给机场部门。另外，部分航线的运输权也应返还。委员会还要求两家公司运费上调幅度不得超过当前对比2019年的物价涨幅，并维持座位间距、免费机内餐、行李托运等服务品质不变。





大韩航空的前身是政府创办的国营大韩航空公社，1969年被韩进集团收购，在1988年韩亚航空成立前是唯一一家韩国籍航司。以2020年11月底为准，大韩航空共拥有163架飞机，在韩国13个城市、全球42个国家的108个城市通航。





韩亚航空成立于1988年，起初只有国内航班，1990年开通日本航线，1991年开通美洲航线，1994年、1995年又先后开通中国和欧洲航线。以2021年11月为准，韩亚航空共拥有81架飞机，是全球最大航空联盟“星空联盟”的会员，加入了连接全球191个国家、1301家机场的网络。韩亚航空母公司锦湖韩亚集团于2015年陷入经营困境，韩亚航空也随之出现运营问题。公司通过裁员、抛售资产等结构调整寻求企业回生的尝试失败后，曾与HDC现代产业开发和未来资产联合体签署收购合约，不过最终告吹。此后，大韩航空决定出资1.8万亿韩元收购韩亚航空。





两家公司合并后将成为航空巨头，有望提升竞争力。不过有意见认为，公正委员会的条件不具备实效性且过于严苛，合并效应或被削弱。还有预测指出，其他国家的反垄断机构不会轻易批准。目前，新加坡、越南等八个国家已批准或完成审查，美国、欧盟、日本、中国、英国、澳大利亚仍在审查中。