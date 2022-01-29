韩国当选世卫组织全球生物科技人才培养中心

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世界卫生组织23日通过在线例行记者会宣布，选定韩国为“世卫组织全球生物科技人才培养中心”。生物科技人才培养中心是提供疫苗、生物医药品生产工艺教育和培训的中心机构，旨在推动中低收入国家的疫苗自给。随着各国疫苗不平等现象的加剧，世卫组织展开了生物科技人才培养中心项目。





新冠疫情暴发后，疫苗成为了唯一的希望，然而生产初期货量严重不足，富裕的发达国家占据了大部分疫苗，而不具备疫苗研发或生产能力、资金不足的中低收入国家则遭到了忽视。此后成立的新冠疫苗实施计划（COVAX）按照共同分配原则向部分中低收入国家供应疫苗，但是对消除疫苗不平等的效果极为有限。对此，世卫组织开始推进旨在扩充疫苗开发和生产人力的人才培养中心项目，以解决国家间不平等问题。





韩国因具备最合适的能力和基础设施，获选世卫组织生物科技人才培养中心。韩国自上届政府起便将生物科技领域指定为未来战略产业，出台政策予以扶持，主要企业也对该领域进行了大力投资。三星生物制剂、赛尔群（Celltrion）、SK生物科技等韩国生物科技企业的生物医药品生产能力排名全球第二。新冠疫情暴发后，韩国企业受委托生产了阿斯利康、诺瓦瓦克斯、莫德纳等五种疫苗，并正在研发国产疫苗。数据也证明了韩国生物科技产业的实力。以2020年为准，韩国生物科技产业生产规模达到17.5万亿韩元，同比增长38.2%，增幅为历年最大。这主要是因为长期投资获得的回报和疫情的影响。其中，生物医药品生产额超过5万亿韩元，同比增长约20%。生物科技产业总出口额超过10万亿韩元，同比增长50%以上。生物医药品出口额为3.25万亿韩元，同比增长约25%。





韩国政府以去年5月韩美首脑会谈为契机，开始正式推动全球疫苗枢纽政策。政府表示，这次当选世卫组织全球生物科技人才培养中心将成为与世界分享韩国生物科技领域发展经验的机会，也将为韩国发展为生物科技产业领先国家发挥重要作用。





政府将在仁川松岛、清州五松两地增设生物科技生产流程公共实习设施，并新建两处教育设施和培训专用设施。为实现今年培养370名全球生物科技培训生的目标，从今年7月起将正式展开教育。此外，150名韩国培训生也将在年内接受教育。政府计划从生物科技生产教育设施完成增设的2025年起，每年邀请2000名发展中国家培训生。