热血 (뜨거운 피)

导演：千明关

编剧：千明关

主演：郑宇/金甲洙/崔武成/池承贤/李宏内

类型: 犯罪/剧情

片长：119分钟

上映日期：2022年3月23日

其他片名：Hot Blooded





剧情概要：

孙老（金甲洙饰）是釜山附近一个小码头九岩的地头蛇，熙修（郑宇饰）跟随孙老已有多年，一心梦想发财的他一直以来却毫无作为，每天重复着单调的混混生活。1993年，帮派“永道帮”为了扩张势力而物色新的地盘，向来远离外人视线的九岩成为了永道帮的目标。永道帮中的重要人物哲镇（池承贤饰）是熙修的老友，为了吞并九岩，哲镇开始秘密接触熙修。本就希望出人头地的熙修陷入了挣扎，九岩的宁静被打破，成为热血帮派之争的战场。





幕后花絮：

《热血》是一部以釜山地区为背景的帮派电影，片中的“九岩”虽为虚构，但拍摄场景和故事有着极强的真实感，再加上金甲洙、郑宇、崔武成等一众硬汉派老戏骨的精彩演绎，上映前就让观众期待不已。导演千明关本是一位畅销作家，著有《老龄化家族》、《鲸鱼》等多部畅销小说，《热血》是他的导演出道之作，影片改编自另一位著名作家金言秀的同名小说。