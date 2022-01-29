《漫话国乐》 青春歌 / 你和我/ 燕子路程记

2月初刚过完年，转眼间，2022年也已进入3月了。每年这时候，鲜艳夺目的春花开始陆续绽放，大地上充满了生机，各级学校的新学期也都始于3月。而且3月是春季的开始，这时不光是学生，人人都会抱着期待与希望迎接春季的到来。犹如春意融融的景象，人心也跟着振奋起来，此时适合听的国乐就是京畿民谣《青春歌》了。





《青春歌》以“正当花样年华，让咱们专心求学吧”为开头。乍听好像是在鼓励学子们努力学习，可这首歌本来是以“花样年华就当了寡妇，我该跟谁诉说我的苦闷呢”为开头，讲述了年轻寡妇的哀伤与苦衷。后来，在日本殖民统治时期改成现在的歌词，旨在启发大众。





最近传统乐队Ssing Ssing演唱的《青春歌》与以往不同，乐队的唱法好似燃烧青春激情，绽放着青春活力。

京畿民谣《青春歌》 / Ssing Ssing乐队





济州民谣《你和我》的曲名令人百听不厌，倍感温馨。韩国的民谣大多描写老百姓的苦恼或女人的怨恨，济州民谣《你和我》就不同了，歌词诙谐幽默，讲述了年轻人清新甜蜜的爱情故事。也许是因为这样，年轻一代国乐家经常翻唱这首民谣。

“你和我悠悠飘动，

无论是白天还是傍晚，都是真爱啊。

花谢了别哭，

花谢了，才能结出果实来。

走啊，走啊，我要走了，

跟着我的爱，我也要走了”

跟着欢快的曲调哼唱，您或许还可以感受到济州道的轻风带来的阵阵清香。

济州民谣《你和我》 / 阿利水乐队





阴历三月初三又名“三巳日”，这一天是飞往江南地区过冬的燕子飞回来的日子。可受到气候变暖的影响，韩国的天气比以前暖和多了，再过不久，飞往江南地区过冬的燕子即将回来，国乐《燕子路程记》刚好描写了燕子从中国江南地区飞回来的路程。这本来是盘索里《兴夫歌》中的一段，讲述了被兴夫救活的燕子飞往中国江南地区过冬后，到了第二年春季，为了报答兴夫的恩惠，叼着葫芦种子飞回兴夫家的路程。





一般来讲，燕子无论是飞往江南，还是飞回来，渡海都是最快、最便捷的，可盘索里的内容中却偏偏选择了遥远的陆路，这是有原因的。陆路从中国江南地区到韩国的兴夫家需要贯穿中国大陆，这样燕子在途中会飞过祝融峰、乌鹊桥、洞庭湖、黄陵庙、黄鹤楼、终南山、南屏山等驰名中外的历史遗迹和旅游胜地。古时候，人们几乎没有机会出国旅游，因此盘索里让普通百姓通过音乐，间接感受下中国旅行的魅力与滋味。这两年来，在疫情下出国旅游变得格外困难，但愿今年大家都能摆脱疫情的束缚，可以自由自在地畅游天下。

盘索里《兴夫歌》中的“燕子路程记”/ 伽倻琴弹唱-朴贵姬名人