韩文化部首任长官、著名学者李御宁去世

ⓒYONHAP News

2月26日，韩国文化部首任长官、著名学者、梨花女子大学名誉教授李御宁去世，享年89岁。李御宁不到25岁便发表文章批评文坛老一辈的权威意识，掀起了新风。作为文学批评家、媒体人、教授，李御宁推动了韩国相关领域的发展。





李御宁于1933年在忠清南道牙山出生，并在首尔大学本科和研究生院深造国语国文学。1956年，年仅23岁的李御宁在《韩国日报》发表了题为《破坏偶像》的评论文章，批评当时文坛的中流砥柱文人为“陷入痴梦的偶像”、“欺骗性偶像”、“愚昧的偶像”，获得了关注。





他还称当时的文坛巨匠为“现代的新罗人”，对他们与现实脱节的思想、作品提出了强烈批判，在文坛掀起了巨大波澜。不过李御宁也强调文学艺术的独立性，警惕将文学作为社会批判的武器，成为了纯文学与参与文学之争的核心人物。





李御宁在高中执教三年，从1960年起先后在《首尔新闻》、《韩国日报》、《京乡新闻》、《中央日报》、《朝鲜日报》担任评论委员，是当代最著名的评论家。





卢泰愚政府于1990年新设文化部，李御宁出任首任长官，并作为大韩民国艺术院的会员积极展开活动。李御宁还从1966年起在梨花女大担任教授，随后被授予首席教授、名誉教授的头衔。





李御宁在60年间创作了大量作品，其中最令韩国人印象深刻的早期作品无疑是《土地之中、风之中》。这部作品收录了连载在报纸上的关于韩国风土人情的散文，书名以纯韩语的方式拆解了“风土”这一汉字词，不仅在语言上吹起一阵新风，还被认为“确立了韩国文化理论”。





《日本人的缩小意识》一书精准地分析了日本的文化特点，在韩国、日本均引起巨大反响。李御宁在该书中指出，日本的俳句、盆栽、晶体管等趋向缩小的元素推动了日本工业的发展，但是侵略等扩张性尝试却遭遇失败。





李御宁还创造了“Digilog”这一词语，反映出他对时代的敏锐观察。2006年，李御宁在日刊上开设题为“Digilog时代的来临”的专栏，提出了融合数码技术和模拟时代感性的过渡期时代框架。





李御宁晚年改信基督教，2010年出版《从理性向灵性》，展现自身的内心世界和属灵的一面。李御宁生前出版的最后一本书是对话录第一卷《死之警示》，此外还有诸多著述即将出版。





在担任文化部长官期间，李御宁通过创办国立国语研究院和韩国艺术综合学校、建立传统作坊村、移交图书馆工作等四大项目奠定了文化政策的框架，获得极高的评价。





李御宁遗体于本月2日在首尔大学附属医院出殡，告别仪式在瑞草洞国立中央图书馆举行，随后安葬于忠清南道天安公园墓地。