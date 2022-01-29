韩总统选举在即 在野党候选人宣布单一化

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韩国在野党国民力量党总统选举候选人尹锡悦与国民之党候选人安哲秀3日宣布单一化。目前距离选举所剩时间不多，在选票已完成印刷、民调结果不再允许公开的情况下，单一化令选情走向更难预测。





尹锡悦2月27日表示，安哲秀通报单一化破裂。当时外界认为在野党候选人单一化实际上已告吹，然而四天后情况发生了戏剧性转变。两名候选人于本月3日上午8时在国会召开记者见面会，表示作为打造更美好的大韩民国的起点，将齐心协力实现更好的政权更替。二人还表示，将只按照国民的意愿，全力实现政权更替，准备开启大转变的时代，推动国家的变化和革新。





两名候选人还在联合宣言中公布了打造面向未来、改革性的国民统合政府的目标，关键词为未来、改革、实用、防疫、统合。宣言指出，将克服理念过剩和阵营逻辑，组建亲市场政府、开展科学防疫而非政治防疫、追求统合而非分裂。宣言指出，国民统合政府不是总统一人执政的政府，将共同协商组建接管委员会和共同政府，顺应历史潮流和国民意愿。





由此，本届大选完全形成了共同民主党总统候选人李在明与作为单一候选人竞选的尹锡悦两强相争的格局，预计接下来的竞争将更加激烈。





分析指出，单一化在提前投票工作启动前一天完成，抓住了最后的时机。目前各民调机构的数据显示，李在明与尹锡悦的支持率差距为1%以下-5%不等，在统计误差范围内不分上下。不过若单一化能起到作用，预计两者的差距将超出误差范围。也有分析认为，若单一化能够起到凝聚在野势力民心的作用，那么尹锡悦有可能打破目前的胶着选情，占据优势。





不过也有预测认为，选票上已印有安哲秀的姓名，有可能部分削弱单一化的效果。另外，很难断言安哲秀的支持者一定会转向尹锡悦，其中一部分反而有可能转向支持李在明，使选情继续不明朗。





由于民调结果从3日起禁止公布，无法通过数据确认单一化的效果。面对民意难测的情况，预计今后的竞选活动将更加激烈。