韩停止与俄主要银行交易 加入国际社会对俄制裁行动

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韩国政府就俄罗斯对乌克兰的侵略行动采取了停止与俄罗斯主要银行交易、禁止购买俄罗斯国债等措施，明确加入国际社会的对俄金融制裁行动。





韩国企划财政部1日在新闻资料中公布了上述措施，并表示今后还将根据国际社会的要求，迅速决定并实施追加制裁措施。





根据此次措施，韩国停止与属于美国制裁对象的俄罗斯七家主要银行及子公司的金融交易。制裁对象为俄罗斯联邦储蓄银行、俄罗斯对外经济银行、俄罗斯军事银行、俄罗斯外贸银行、俄罗斯Otkritie银行、Sovcom银行、Novikom银行及这些银行的子公司。由此，韩国金融机构、企业、个人将无法通过上述银行进行交易。不过农产品、新冠医疗援助、能源有关交易等美国批准的例外领域和银行则允许交易。





政府还强烈建议国内公共机构和金融机构停止购买3月2日后发行的俄罗斯国债。这一措施针对国内外发行和交易市场，因此个人将无法通过国内证券公司购买俄罗斯国债。





另外，政府重申支持将俄罗斯从环球同业银行金融电讯协会即SWIFT中剔除。SWIFT是连接200余个国家的一万多家银行的金融交易系统。政府还告知美国方面，正探讨追加制裁措施。





政府明确释放参与对俄制裁的信号是为了体现对武力侵犯主权和领土的不正当行为的惩罚，也表达了韩国作为国际社会负责任的一员将忠实履行职责的决心。





企划财政部第一次官李亿远2月28日在华盛顿与美国财政部副部长沃利∙阿德耶莫会晤。李亿远表达了韩国参与对俄制裁的强烈决心，并提出将采取追加措施。分析认为，李亿远所说的追加措施可能与尖端技术、产品出口有关。此前，美国选定57种非战略性物资为单独出口管制对象，韩国外交部表示将探讨对这些产品可采取的措施，敲定出口制裁方案。这其中包括半导体、信息通信、传感器、激光器、海洋、航空太空等领域的产品。





韩国对俄金融制裁具体措施的水平与美国和欧盟相似，但却未被纳入美国政府公开的第一批《外国直接产品规则》豁免国家之中。有分析指出，这意味着美国认为韩国的出口管制措施不够具体有效。根据《外国直接产品规则》，只要使用属于美国管制对象的软件、设计进行生产，即使是外国企业生产的产品，也可禁止出口。欧盟、日本、澳大利亚等32个国家迅速公布了单独制裁措施，成为首批被豁免国家，预计韩国企业将蒙受较大的损失。