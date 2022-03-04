朴叙俊接受英《卫报》采访：望今后向世人介绍更多杰出的韩国作品

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朴叙俊接受具有权威的英国日报《卫报》的采访，不仅大赞韩国影视作品等K-内容产业，还透露加盟漫威电影《惊奇队长2》的感受。





3日（当地时间），英国《卫报》公开了韩星朴叙俊的采访内容，深入介绍了朴叙俊的演员生涯与作品世界，吸引了读者的视线。





据经纪公司的介绍，此次采访是今年1月初朴叙俊从海外回国后，以视频连线方式进行的。





在采访中，朴叙俊对于《梨泰院CLASS》通过OTT服务红遍全球、自己也凭借该剧在全球人气火爆的情况回答道：“最近得力于OTT平台，海外观众也有机会接触很多韩国影视作品，我也托《梨泰院CLASS》热播的福，有幸有了很多海外粉丝。”关于最近在全球掀起热潮的韩国作品，朴叙俊表示：“韩国迄今为了制作杰出的影视作品付出了心血，可依然有很多杰出的作品还没能与海外观众见面。最近世人对韩国作品很感兴趣，我也对此深感自豪，因此今后想给世人介绍更多的韩国作品。”





对于接到《惊奇队长2》邀约的感想，朴叙俊说：“当时听说漫威邀请我参演电影，简直不敢相信。其实刚开始拍片时我确实感到有些负担，可得力于演员与工作人员都热烈欢迎我，而且很配合我，让我很快适应了片场，找回了节奏。”





如今，朴叙俊的活动范围已扩大到全球，还成为广告界的新宠，媒体采访、杂志拍摄等各种邀约接到手软，其未来的发展也备受期待。