ⓒ YG Entertainment

近日,经纪公司YG娱乐表示,旗下女团BLACKPINK的热曲《Ice Cream》在全球最大的音乐平台-声田(Spotify)的播放量突破4亿次。这是BLACKPINK继《Kill This Love》、《How You Like That》和《DDU-DU DDU-DU》之后,第四首声田播放量破4亿次的歌曲。





《Ice Cream》由BLACKPINK与美国人气歌手赛琳娜•戈麦斯合作,是一首节奏简单、旋律轻快的流行歌曲,2020年8月推出后曾登顶iTunes全球歌曲榜,在美国公告牌百强单曲榜排在第13位,连续8周上榜,创下韩国女歌手之最。另外,《Ice Cream》MV在YouTube播放量已突破7亿,人气依然火爆。