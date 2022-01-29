《漫话国乐》 与民乐 / 镇国名山 / 祝愿德谈

相传，有一次，孟子问齐宣王是否喜欢音乐，齐宣王有点尴尬地回答道：“朕喜欢的不是有品味的音乐，而是最近流行的世俗的音乐。”听了君王的话，孟子说：“即使君王欣赏自己喜爱的音乐，如果老百姓感觉生活艰苦不堪，君王却热衷于音乐，这说明君王没有与老百姓同享欢乐。相反，对于同样的情况，如果老百姓想到君王龙体安康，这就是说君王与老百姓同享欢乐。”





这段故事告诉人们，君王喜爱什么样的音乐并不重要，重要的是如果君王勤政爱民，施行仁政，老百姓安居乐业，老百姓自然会跟随君王，这就是所谓的“与民同乐”。朝鲜王朝世宗大王曾创作了“与民同乐”的乐曲《与民乐》。

宫廷音乐《与民乐》/ 国立国乐院正乐团





世宗大王正是与老百姓休戚与共、同享欢乐的一位明君。世宗大王为了那些因不识字而无法畅言的老百姓创造了韩文，用韩文把朝鲜王朝的建国历史写成诗歌《龙飞御天歌》，为了歌颂这首诗歌创作的乐曲便是《与民乐》。由此可知，世宗大王通过音乐与诗歌展现了自己的心愿，嘱咐后代君王切记朝鲜王朝的建立宗旨，即“与民同乐”。无论是君王还是老百姓，他们的心愿都是一样的，皆希望太平盛世天长地久。





接下来给大家带来了古代书生喜爱的音乐《镇国名山》。这首歌以“镇国名山万丈峰，青天削出金芙蓉”为开头，描写首尔北汉山挺拔的万丈峰矗立而起，犹如带金黄色的莲花。这首歌按照风水观点解说了围绕首尔的山势，国家定都风水宝地，祈求年年丰收，国泰民安。

男唱歌曲编数大叶《镇国名山》 / 李东圭





古时候，各个村庄都有农乐队，偶尔还有男寺党等民间艺术团体造访村庄进行表演。尤其是逢年过节或村里有重要的活动，农乐队挨家挨户表演的音乐就是《祝愿》：

“到了晚上灯火通明，

到了白天山清水秀，

犹如金盘子上滚动的珍珠、

梧桐树上栖息的凤凰，

但愿贵府的千金儿女犹如天上明月，

爱心满满，合家平安。”

意思是说，将黑暗化为光明，污水变成清水，犹如传说中的百鸟之王“凤凰”以及明月，祝福人家迎来宝贵又美好的人生。





本月9日，韩国新一任总统诞生了，在此我们也由衷地希望新任总统竭尽全力，为国民打造一个人人都能度过美好人生的国家。

《祝愿德谈》/ 李光寿