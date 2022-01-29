物价猛涨、社会分裂 尹锡悦政府面对重重难题

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在经济领域，韩国总统当选人尹锡悦面对着物价、房地产、新冠疫情损失等难题。然而在这种情况下，国民却因地区、世代和性别矛盾极端分裂，这将使尹锡悦政府的前路愈加艰险。





尹锡悦政府面对的首先一个问题是物价。受乌克兰事态的影响，国际原油、粮食和原材料价格猛涨；对俄制裁导致供需不稳，影响韩国产业界。这加剧了新冠疫情后已十分严重的全球通胀水平，预计国内物价也将大幅上涨。问题在于，这一现象的原因在于全球政治局势，国内缺乏有效的应对手段。目前能够采取的措施只有下调燃油税、发放低收入阶层油价补贴等。对于滞涨的担忧也日渐升温，分析认为，尹锡悦政府的最优先任务便是阻止滞涨。





房地产问题是导致国民生活困难的一大原因，文在寅政府也承认了政策的失败。尹锡悦认为，房价暴涨是对供给的过度管控所导致，对此提出在五年内供给250万户以上住房等政策。另外，尹锡悦还将积极修改包括保有税、购置税在内的房地产税制，以减轻过重税负。





援助蒙受新冠疫情打击的小工商户、个体户和低收入阶层，确保家庭和小工商户负债软着陆是新政府面对的另外两大棘手问题。此外，尹锡悦曾表示将推动核电和新能源和可再生能源均衡发展，预计核电建设将重新启动。人口问题、提高潜在增长率也是亟待解决的课题。





本届选举体现出来的最令人担忧的问题是社会矛盾。专家认为，目前的社会矛盾不再停留在两大阵营对立的水平上，而是在地区、理念、世代、性别等多个层面同时爆发。这次选举中，20多岁男性和20多岁女性的矛盾尤为剧烈。尹锡悦承诺废除女性家族部，获得了20多岁男性的支持，但却导致20多岁女性的民心流失。性别矛盾虽非新问题，但最近已发展至“厌男”、“厌女”的极端情况，成为左右总统选举结果的因素之一。





岭南和湖南之间的极端地区对立依旧，世代差距也十分明显。尹锡悦在60岁及以上人群中获得压倒性支持，李在明则在40-49岁和50-59岁人群中占据优势。





专家指出，这类选举后遗症若无法尽快克服，长期将成为巨大的社会性负担。尹锡悦也在记者会上表示，国民利益和国家利益是施政的标准。他强调将尊重国会、与在野党协同治理、与现任政府合作。分析指出，若不能实现国民团结，经济和社会问题将得不到解决，目前亟需真正意义上的协同治理。