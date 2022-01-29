尹锡悦政府对北韩政策和外交政策或转向

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将在前所未有的全球动荡局势中成立的尹锡悦政府面临着诸多艰难选择，预计南北关系和外交政策的大框架将出现转向。





在对北政策上，尹锡悦强调在敞开对话大门的同时坚持原则。在外交政策上，尹锡悦将在加强韩美同盟的基础上寻求改善韩日关系，并摸索新的韩中关系。





尹锡悦在首次记者会上就对北政策表示，对于北韩的非法、不合理行动将按照原则予以坚决应对，不过南北对话之门随时敞开。对北政策可以说是下届政府面临的最大难题之一。文在寅政府以对话为前提寻求和平的政策到目前为止未能奏效，北韩借乌克兰事态之机表现出越过洲际弹道导弹试射、核试验等红线的倾向。美国则忙于应对俄罗斯和中国，对北政策不再属于优先议题。对此，有分析认为，只要能够维持现状，便是成功，若再进一步，很有可能导致目前的僵局演变为矛盾激化局面。尹锡悦此前承诺将加强韩美联合军演、提高防卫态势，由于这被北韩视作典型的对北敌对政策，一旦尹锡悦政府予以实践，北韩很有可能以武力回应。





尹锡悦的外交政策建立在加强韩美同盟之上，这与此前保守派政权的基调一致，不过当前的国际局势则大为不同。受美国加大对中国施压力度、俄罗斯侵略乌克兰等事件的影响，全球再次趋向东西两大阵营对决的格局。美国正加强团结同盟，美国的盟友和友好国家被施压必须站到美国一边。





尹锡悦5日就北韩试射弹道导弹批评称，文在寅政府的对北政策无视韩美同盟、缺乏原则，已被北韩和美国同时遗弃。





预计今后韩美合作将进一步加强，新政府还将寻求加入由美国主导，日本、澳大利亚和印度参与的四方安全对话，该机制被认为是针对中国。尹锡悦曾表示，今后将正式加入四方安全对话下属的疫苗、气候变化和新技术工作小组。这意味着韩国将在新冷战格局下明确站到西方一边。





在对日关系方面，尹锡悦强调“面向未来”。尹锡悦表示，将着重从韩日两国的共同利益、韩日下一代青年所应追求的方向出发来思考韩日关系。现政府的对日政策受到建立在历史基础上的反日情绪的支配，预计尹锡悦将采取不同的政策。





对华关系则将随着世界局势的变化变得极难管理。尹锡悦表示，将发展互相尊重的韩中关系，但若加入四方安全对话，将难以避免中国的抗议和牵制。