尹锡悦当选韩国第20届总统 面临团结国民的艰巨课题

ⓒYONHAP News

韩国第20届总统选举以宪政史上的最小票差落幕，暴露出韩国社会在地区、世代、性别、理念等方面已呈现明显的两极分化。





尹锡悦因在担任检察总长期间与文在寅总统的对立而被视作“受到打压的正义人物”，并实现了政权更替。不过他也面对着使分裂的社会再次团结的艰巨课题。





尹锡悦是一名完全没有国会议员等选举职务经验的政治新人。他于1960年在首尔出生，在首尔大学深造法学后成为检察官，历任首尔中央地方检察厅厅长等要职，于2019年被文在寅任命为检察总长。





尹锡悦曾表示，“不对人忠诚”是自己的座右铭，称自己立足于法律、仅对国家忠诚，而非忠诚于包括总统在内的权力人物。





2013年，尹锡悦担任国家情报院舆论造假事件特别调查组长。他不顾检察厅领导层的反对，对国家情报院进行没收调查，随后遭到降职处分。在文在寅政府时期，他作为检察总长反对剥夺检察调查权的改革，与执政党领导层产生矛盾。另外，尹锡悦曾在朴槿惠亲信干政事件特别检察组工作。





由于与文在寅政府的矛盾激化，尹锡悦最终辞职，不过这令他获得了大量支持，一跃成为最大在野党国民力量党的总统候选人。





但是分析认为，从选举结果来看，尹锡悦并未能成功地吸纳中立层群体。尹锡悦的得票率为48.56%、得票数为1639万余票，执政党共同民主党候选人李在明的得票率为47.83%、得票数为1614万余票，二人仅相差0.73个百分点、24.7万余票，直到开票完成98%，才最终确定当选。





这主要是两大党派支持者各自团结所造成的。在竞选过程中，两大党派各自曝光对方候选人配偶的各种嫌疑等，选举期间争议不断，以致于出现了两党支持者公开宣布支持对方候选人的情况。不过随着投票日临近，尤其是尹锡悦与安哲秀宣布单一化之后，两大党支持者团结的现象日趋明显。





地区间的分裂在这次选举中仍然持续。尹锡悦和李在明分别在岭南地区、湖南地区获得压倒性的支持。





世代间的差异也较为显著。二人在20-29岁和30-39岁人群中的得票率相近，但是李在明在40-49岁和50-59岁人群中领先，尹锡悦则在60岁及以上人群中领先。





性别矛盾也格外突出。尹锡悦将拉票重点放在20-29岁男性身上，却失去了同年龄段女性的支持。他在20-29岁男性中的得票率为58.7%，在20-29岁女性中仅为36.6%。





分析认为，尹锡悦亟需展现出包容性领导力，使极端分裂的社会重新团结起来。另外，目前共同民主党在国会占据将近三分之二的议席，也令新政府面临考验。