导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专 家：张昀（CRI中国国际广播电台首尔特派记者）

杨虔豪（【韩半岛新闻平台】 代表）

刘纯恒（自由亚洲广播电台首尔特派记者）

徐明济（时事评论家）





韩国3月9日举行了第20届总统选举，韩国最大在野党国民力量党总统候选人尹锡悦获得1639万4815票，以48.56%的得票率成功当选。执政党共同民主党总统候选人李在明获得1614万7738票，得票率为47.83%。两位总统候选人得票率的差距仅为0.73%，本次大选形成三足鼎立的格局，其中，保守和进步阵营形成两强争霸，两大阵营分化凸显。在此过程中，地区、意识形态、新老世代、性别间矛盾进一步加剧，这将给新政府的施政带来一定的压力。

分析认为，本次大选结果在一定程度上反映出选民希望政权将“协商治国”和“团结为国”放在施政首位。随着尹锡悦当选总统，保守阵营时隔5年再次夺回政权。由此，韩国自1987年实施总统直选制度以来，保守和进步阵营每十年轮流执政的势头被打破。在这次的《韩国第20届总统选举特别访谈》节目里，韩国湖西大学教授、政治学专家全家霖将与4位嘉宾一起，就此次韩国总统选举的特点与结果进行研究与分析，帮你进一步了解本次大选的内容与意义。欢迎收看！