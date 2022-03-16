导演：罗贤

编剧：安相勋/罗贤

主演：薛景求/朴海秀/池内博之/梁东根/EL/宋再临/朴珍荣

类型: 动作/冒险

片长：125分钟

上线日期：2022年4月8日（Netflix）

其他片名：Yaksha: Ruthless Operations





剧情概要：

池强仁（薛景求饰）是国家情报局海外秘密行动小组“黑队”的负责人，他带队在中国沈阳与北韩、日本间谍以及中国当地情报部门间周旋，然而池强仁的做事风格让人觉得狠辣、莫测，甚至被人形容为“夜叉”。原本调查大企业行贿受贿案件的检察官韩志勋（朴海秀饰）临时受命，来到沈阳秘密监视“黑队”的行动以及掌握其他间谍的情报。一场东北亚间谍大战就此拉响。





幕后花絮：

《夜叉》是一部颠覆以往的独特间谍片，影片中不仅有高智商间谍的斡旋、精彩的打斗场面，更是融入了轻松幽默的桥段，欲在一张一弛间牢牢吸引观众。影片演员阵容空前强大，双男主薛景求、朴海秀便是最大看点之一。朴海秀表示，在接到拍摄提议时，刚好是薛景求答应接拍之时，因此剧本故事是一方面，让他下定决心参演的很重要的原因便是能和薛景求演对手戏。