《漫话国乐》 饭团 / 青春歌 / 虎

在韩国，如果伽倻琴演奏家在传统乐坛小有名气，大多会以为这位艺人出身于富家子弟，一直走的是花路，没吃过半点苦。不过伽倻琴演奏家郑敏娥（音）就不同了。她有非常独特的资历，毕业于国立国乐高中与汉阳大学国乐系，但大学毕业后多次应聘乐团都落榜，生活过得相当窘迫。当时，恰巧她家附近的舞厅招聘艺人，条件是：如果选择周末时间，可以使用舞厅的练习室，于是郑敏娥就毫不犹豫地应聘了，并这样与舞厅结缘。白天她以电话营销员的身份工作，晚上在舞厅演奏伽倻琴。当时，郑敏娥即使工作再忙，还是不忘本职，有空就热衷于创作。





功夫不负有心人，被她那真实动人的音乐迷住的人逐渐多了起来，后来郑敏娥在乐坛小有名气，可还是很难维持生计，为了继续搞音乐，她还是不得不兼职，从事多样的工作，卖饭团就是其中之一。她把亲手调制的饭团拿去地铁站入口处摆摊出售。

《饭团》/ 郑敏娥

“生怕被赶走，

又怕被罚款，

又担心生意失败，

完了，完蛋了”

这首歌生动地描写了郑敏娥活生生的亲身经历。她把受苦的经历如此明朗地唱出来，而且她的性格也是乐观的，因此即使身处艰苦的环境，也不会因此而气馁，并坚持活动到现在。





而当时，郑敏娥除了生计问题外，还得忍受其他的苦楚。郑敏娥（音）首次发行专辑是在2005年，当时传统乐坛依然很保守，所以当郑敏娥推出专辑时，相较她的音乐，大家更关注的是担任电话营销员、在舞厅卖艺这些经历。





如今，国乐家和传统乐队在舞厅等特殊的大众场所登台演出已不再是新鲜事了，可当时就不一样了，国乐家在舞厅卖艺可是很稀奇的，因此郑敏娥还得忍受怀疑的目光，因为人们认为在舞厅表演的音乐不能说是正统的韩国音乐。





然而，一直以来，如果有人要走别人不走的路或开辟新路，大多都会遭遇怀疑的眼光。其实，今天我们能够享受先进又丰富的文明与文化正要归功于那些曾遭遇怀疑眼光但一直坚持在各自领域的先驱们。





接下来给大家带来的是改编了部分歌词的京畿民谣《青春歌》：

“没钱、没工作，干什么都失败。圣人说：你可以做到，可路过的狗听了也会嘲笑的。令人激动的青春，真的是花样年华吗？名言‘痛才是青春’也不管用了。”





民谣开头先感叹自己的处境，接下来便激励自己：

“别为就业操心，也甭看别人的眼色。想做什么就去做，像青春一样勇敢前进，我们不是心潮澎湃的青春吗？对，对啊，正值青春啊！”

京畿民谣《青春歌》 / 金容宇





2011年初，32岁的作家崔高恩（音）的死亡消息给韩国社会带来了冲击，因为她在死亡前给邻居留下一张纸条，上面写道：“好几天没吃饭了，如果有剩饭或泡菜，请敲我的门吧。”如今依然有人还记得她是“饿死的青年作家”。不过事实并非如此，崔高恩离世前是个颇有才华的作家，且堂堂正正地过日子，其真实的死亡原因也不是营养失调，而是疾病导致的。





虽然这位青年作家的死亡一度唤起了社会对青年艺术家的关注，然而令人感到惋惜的是，时至如今，青年艺术家搞艺术很难维持生计的环境依然没有得到改善。除了青年艺术家外，这一问题还扩散到很多年轻一代。现在的年轻人即使努力用功，并取得各种资格证等敲门砖，也很难就业。即使是就业了，也不容易找到安身之地。还好的是，越来越多的年轻人不再按照父母的意愿走，而是主动力图寻找自己的发展之路，这样一来可能刚开始会很辛苦，但我们相信，国家的未来取决于敢于挑战、幸福快乐的年轻人。在此，让我们一起期待年轻人早日咆哮如虎，开创自己的一片新天地。

《虎》/ 方秀美、RAVI