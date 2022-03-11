新冠疫情导致韩社会孤立度攀升至历年最高水平

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数据显示，新冠疫情扩散后，韩国的社会孤立度达到有史以来的最高水平，对他人的信赖度也大幅降低，感到孤独的人也出现猛增，由此引发了生活质量下滑、肥胖率上升的副作用。





韩国统计厅公布的《2021年国民生活质量报告》显示，去年的社会孤立度为34.1%，较2019年新冠疫情扩散前上升6.4个百分点，是2009年统计开始以来的最高值。





社会孤立度是指在19周岁以上成人中，认为在紧急情况下周围无人可求助的应答者所占的比例。该指标展现了一个社会的健康程度，社会孤立度越高，意味着健康人际关系的萎缩。





报告显示，年龄越大、社会孤立度越高，且男性的社会孤立度高于女性。在60岁以上人群中，高达41.6%的应答者表示，发生紧急情况时无人可依靠。





统计厅指出，受新冠疫情的影响，人们的面对面活动受限，对社会孤立度造成了影响。





社会孤立度的上升还与肥胖率增长、对他人的信赖度下滑、休闲活动减少等多种现象有关，并造成了生活质量的下滑。





最引人关注的代表性指标是肥胖率。韩国的肥胖率呈现持续上升的趋势，2001年为29.2%，2015年升至33.2%，2020年更是达到38.3%，是1998年相关统计实施以来的最高值。统计厅分析指出，新冠疫情导致居家工作、远程学习增加，户外活动和运动设施的使用受限，造成活动量减少、肥胖率上升。





事实上，旅游、观看体育比赛等休闲活动大幅减少。2020年韩国人均国内旅游天数为5.81天，较前一年的10.01天减少将近一半。疫情造成演出和体育比赛暂停、观看人数受到限制，去年文化艺术、体育比赛的平均观看次数仅为4.5次，而新冠疫情暴发前则为8.4次。





社会活动的减少使个人所感受到的对他人的信任度下滑。对他人信任度2015年至2019年保持在65%左右，而2020年则跌至50.3%。新冠疫情造成人际关系断绝、对被传染感到不安也是主要原因。





以2020年为准，国民对生活的满意度平均为6.1分（满分为10分），同比小幅上升。社会孤立度增加、对他人信任度下滑、社会和休闲活动的减少意味着生活质量的下滑。为解决这一问题，最根本的是尽快克服疫情。