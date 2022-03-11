韩女性家族部废除问题引发韩国社会激烈争议

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韩国当选总统尹锡悦提出的废除女性家族部的竞选承诺在韩国社会引起的争议正在升温。





尹锡悦表示，该部门已完成历史使命。总统职务交接委员会委员长安哲秀则表示将在多个方向中做出选择。此外，共同民主党内部对该问题也存在不同的看法。





女性家族部的存废争论由来已久。主张废除的一派认为，韩国已在相当程度上实现了两性平等，在这种情况下，女性家族部的存在反而会鼓励极端女权主义、加剧性别矛盾。尹锡悦承诺废除女性家族部也部分吸收了这类看法，以争取对该部门和女权主义反感的年轻男性、尤其是20-29岁男性的支持。





尹锡悦13日在记者见面会上就如何处理政界的不同意见和反对的提问时表示，该部门如今已完成了其历史使命，再次确认了废除女性家族部的立场。他指出，目前已很难通过给予女性和男性这两个群体以同等待遇的方式来解决女性或者男性在具体情况下所遭遇的犯罪乃至不公正问题。为了更有效地实施对不公正人权侵犯的权利救济，需要组建更有效的政府组织。也就是说，过去男女之间存在严重的群体性不公平待遇，女性家族部由此诞生并发挥了很大的作用，而当前对于个别、具体的不公正情况或犯罪事件，则应予以更切实的应对。





在大选中落败的共同民主党公开反对废除女性家族部。共同民主党占据国会大部分议席，有可能阻碍女性家族部的废除。不过该党在选举中失利，考虑到与新政府的关系，也无法单纯地予以反对。共同民主党全国女性委员会15日发布声明称，为实现国民团结，应积极考虑保留女性家族部。声明指出，当选总统尹锡悦和李俊锡代表利用性别割裂的社会与女性所认识的社会十分不同，若真心考虑未来，应加强两性平等政策。共同民主党共同非常对策委员长朴知炫（音）也反复强调尹锡悦应取消废除女性家族部的承诺。





不过共同民主党内也存在不同的声音。该党非常对策委员会委员蔡利培在广播节目中表示，没有必要过于执着部门的名称。对于“若新组建两性平等委员会，是否能够接受废除女性家族部”的提问，他表示，这种程度的灵活性是必要的。此外，多名议员也表达了与蔡利培相同的立场。





总统职务交接委员会委员长安哲秀表示，将就竞选承诺摸索可行的解决方案，准备好多个选项，随后根据当选总统的意愿来制定方向。安哲秀在与尹锡悦单一化之前曾承诺保留女性家族部。





女性家族部的废除问题正在政界和社会引发尖锐的矛盾，预计今后将掀起不小的风波。