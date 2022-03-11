韩当选总统尹锡悦拟将总统办公室迁出青瓦台

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韩国当选总统尹锡悦提出废除民政首席秘书室等措施，表现出改革青瓦台的强烈意愿。作为有关措施之一，尹锡悦正推进将总统办公室迁出青瓦台的方案。





尹锡悦14日表示，将大幅减少参谋人数、简化总统室组织，以提高内阁的工作自主性、为施政增添动力。





改革青瓦台是尹锡悦的竞选承诺。尹锡悦认为，“帝王式总统”制度的弊端在于庞大的参谋机构导致所有力量都集中到青瓦台，使青瓦台得以左右所有国政。尹锡悦提出的青瓦台改革的核心在于缩小组织规模，相关承诺之一为废除首席秘书官、青瓦台减员30%。通过这些措施来提高国务总理、长官等内阁人事的自主性和工作的灵活性。即青瓦台重组为总统室、削弱其力量，使施政中心转移到内阁。





尹锡悦还计划将总统室打造为政策能力得到加强的精简化战略性组织，仅专注于挖掘、调整和管理政策议题，而不是凌驾于国民之上。





最受关注的措施是废除首席秘书官和民政首席秘书室。首席秘书官是应对各政府部门、调整政策并在有关工作上辅助总统的职位。然而尹锡悦认为，一直以来首席秘书官们凌驾于各部门之上，行使权力、进行管制，反而妨碍了政府的有效运行。尹锡悦提出废除首席秘书官，引入责任总理、责任长官制度，即授予总理和长官以全权，并使其切实地对结果负责，体现“添加内阁制度要素的总统中心制度”这一《宪法》精神。





民政首席秘书室负责管理总统亲属，总揽检察、警察、国税厅等查定机关。对此，尹锡悦指出，掌控查定机关的民政首席秘书室经常借合法名义管控政治反对势力。民政首席秘书室还以检验民间口碑为借口，暗中调查国民的私人情报，尹锡悦表示将清理这些残余。曾担任检察总长的尹锡悦多次强调检察的独立性，废除民政首席秘书室反映了这一想法。尹锡悦被文在寅任命为检察总长时曾表示“不忠诚于人”，表达了其独立于青瓦台的决心。





每逢政权更替，“帝王式总统”制度的弊端都会被提出，但责任总理制度最后总是不了了之。尹锡悦表示，将办公室迁出青瓦台是为了走进国民，但他的构想最终能否实现仍是未知数。